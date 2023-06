Emotiva carta de la madre de Marianela Rago, a 13 años de su asesinato

Este martes se cumplieron 7 años del brutal asesinato de Marianela Rago. El crimen permanece impune, pero su familia no baja los brazos: ayer, y como ocurre desde hace años, la madre de la joven, Patricia Zapata, realizó una emotiva publicación a través de Facebook.

La carta

Mi dulce Marian,a pesar de los años transcurridos,nuestro amor sigue intacto,te quiero mas alla de todo.

NO PUDE CAMBIAR TU VIDA POR LA MÍA…

Hubiera deseado dar mi vida, a cambio de la tuya, pero eso no fue posible.

Pedí a Dios, suplique e implore, pero nada cambió.

Me derrumbe, y hasta pensé que moría en vida, noches de tristeza, de soledad, de insomnio.

La vida no se detuvo, mi vida se detuvo y era inevitable la pregunta ¿ Por qué? Si era una persona llena de vida de sueños e ilusiones y en un momento todo cambió.

Cuánto cuesta aceptarlo….

Cuánto cuesta renacer…

Cuánto cuesta encontrarle un sentido, a lo que ya no tiene sentido.

Me miré… y yo ya no estaba.

Me busqué y no me encontré.

Pero en ese momento llegó a mi mente, algo hermoso, algo bello, la sonrisa tan hermosa de mi ser amado.

¡ No pude evitar sonreír al recordarle!…

Y así fue como descubrí, que el dolor lo puedo transformar con sus hermosos recuerdos y sus palabras de amor.

Había descubierto lo más maravilloso;

¡ Su amor siempre está presente!..

No pude cambiar mi vida, por tu vida, pero si puedo, honrar tu vida con la mia.

Cada segundo, cada instante, cada día…

Aún te extraño tanto, pero mantengo la esperanza de volvernos a encontrar, ahí….

en el más allá…

Y seguiré hasta el final de mis días💖🌹

El brutal asesinato

Marianela Rago Zapata fue hallada asesinada la noche del lunes 28 de junio de 2010 por su propio hermano en el departamento 7mo. “A” de la calle Tucumán 2080, que alquilaba para vivir.

El chico había llegado preocupado porque el día anterior ella no había ido a ver con sus amigos, como había planeado, el partido que Argentina le ganó 3 a 1 a México por los octavos de final en el Mundial de Sudáfrica 2010.

La autopsia determinó que Marianela murió degollada y que quien la asesinó le aplicó 23 puñaladas con una cuchilla como la que desapareció del cajón de la cocina de la casa de la víctima.

La madrugada del domingo 27, esta estudiante de periodismo oriunda de nuestra ciudad había organizado en su casa una “previa”, a la que sus amigos, también de Río Grande, fueron a jugar a las cartas antes de ir al boliche “El Bárvaro”, de Cabrera y Anchorena, Palermo, donde la vieron por última vez a las 8.

Para los investigadores, Marianela se encontró o fue abordada en la calle por alguien que esa mañana subió con ella a su departamento, cometió el asesinato y se llevó un reproductor de DVD, la laptop, un juego de llaves y un celular.

Único sospechoso

Amador, quien reconoció que se seguía frecuentando con Marianela pese a que ya no eran novios, surgió como principal sospechoso luego de que la familia de la víctima lo acusara por su presunto pasado de maltrato.

El joven estuvo preso dos semanas pero luego fue liberado porque nunca pudieron ubicarlo a la hora del crimen en la casa de Marianela y porque ninguna evidencia científica lo incriminó.

Tras cinco sobreseimientos, en septiembre de este año Amador será juzgado.