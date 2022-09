Luego de un encuentro que mantuvo con las más altas autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación, entre ellas el propio ministro Aníbal Fernández, María Elena Delgado, la mamá de Sofía, la niña desaparecida en Río Grande, confirmó en ((La 97)) Radio Fueguina el pedido de un análisis de ADN a una niña con residencia en San Juan, ante indicios de que podría tratarse de la pequeña riograndense buscada desde hace ya 14 años.

María Elena y otras mamás de niños desaparecidos de distintos lugares de Argentina, fueron recibidas en Buenos Aires por altos funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal, encuentro al cual se sumó el ministro Fernández sobre el final.

Esta nena de San Juan, tendría la misma edad que Sofía, 17 años, y “cumple uno o dos meses después, pero es muy parecida, es una nena adoptada que tiene muchas características similares a Sofi” añadió.

“Hasta el día de hoy, como mamá, tengo algunas dudas” confesó Delgado. La justicia de Tierra del Fuego desestimó la posibilidad de hacer el análisis de ADN, después de cotejar con la Justicia de la provincia cuyana los datos filiatorios de la menor.

Añadió luego que a esa niña “la veo muy parecida a mi hija, por eso lo estoy pidiendo, porque no me quedé conforme”. La Justicia sanjuanina sólo presentó los datos filtrados y sólo con eso la de Río Grande descartó la posibilidad de ADN.

Delgado se enteró del caso por una vecina de aquella provincia: “Me llamó, me dijo que ella siempre tuvo dudas desde que era chiquita, porque llegó a vivir a ese lugar más o menos a los tres o cuatro años”.

Señaló que la señora no había hablado hasta ahora porque “el marido le había dicho que no se meta en líos. Pero que siempre tuvo esa duda, hasta que me llamó, se contactó y empezamos a hablar por whatsapp hasta ahora”, relató.

El procedimiento habitual es que ahora la propia mamá de Sofía recibe y envía a la Justicia fotos y documentación que le hacen llegar. “Se dan cuenta que la nena tiene un parecido, tiene más o menos la misma edad, ya nos ha pasado en muchísimos casos con chiquitas que se parecen hace poquito Missing Children me mandó a mí, a la justicia y a la policía sobre una nenita de Paraguay que la había llevado a un matrimonio argentino y la dejaron allá, con la misma edad que tenía Sofía cuando desapareció, en un orfanato”.

Contó que esa nena estuvo allí hasta ahora y habría pasado a la Argentina con un documento falso o adulterado. “La Justicia creía que se trataba de Sofía, pero cuando yo vi la foto dije no, no es mi hija, no se parece en nada, ni cuando era chiquita ni ahora”.

Según su relato, Aníbal Fernández ante su insistencia para practicarle a la niña el estudio de ADN en San Juan “dijo que no había ningún problema, que se iba a pedir. Quedamos en contacto, el teléfono de Aníbal lo tengo hace mucho tiempo. Así que muy bien”, concluyó.

Finalmente, hizo extensivo el pedido para que se agilice también la búsqueda del ciudadano José Dagoberto Díaz Águila, de apodo “espanta la virgen”, único sospechoso de la investigación. “No puede ser, un tipo nómade, que vivía en el campo, que no lo encuentro por ningún lado, es insólito” reclamó María Elena Delgado.

Según se cree, en agosto de 2020 Díaz Águila viajó a Chile furtivamente y -aunque existen indicios respecto de cuál sería su residencia en el vecino país- nada se ha hecho para ubicarlo y traerlo de vuelta a nuestra provincia.