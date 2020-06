El youtuber santafesino denunciado penalmente por violar la cuarentena en la ciudad de Ushuaia pidió disculpas públicamente aunque en un mensaje distribuido por la misma plataforma de videos afirmó que desconocía la prohibición y criticó a quienes lo «escracharon» en lugar de informarlo sobre las normas vigentes.

Pablo Imhoff, un joven con 113 mil seguidores en Instagram y 256 mil suscriptores en su canal de Youtube llamado «Pablito Viajero», realizó una caminata por una zona rural en las afueras de la capital fueguina, una actividad que todavía está prohibida debido a las restricciones de circulación derivadas de la pandemia de coronavirus.

A raíz de ello, funcionarios del Instituto Fueguino de Turismo (Infuetur) radicaron una denuncia penal que tramita ante el Juzgado Federal de Ushuaia, y el incidente tomó trascendencia nacional.

Imhoff, quien quedó varado en Tierra del Fuego con el comienzo de la cuarentena y se prepara para comenzar una aventura hasta Alaska en una motocicleta de 90 centímetros cúbicos, publicó un video de 15 minutos en el que efectuó su descargo sobre lo sucedido.

«Quiero pedirles disculpas a todos los que se sintieron ofendidos por mi accionar. Entiendo el enojo de quienes me vieron caminando en la montaña mientras ellos no pueden hacerlo desde hace tres meses», explicó el youtuber en una filmación donde se lo ve rodeado de nieve, frente a la vivienda donde se aloja.

En particular, el joven se disculpó con los miembros de la Comisión de Auxilio y Rescate, un organismo que acude a buscar personas accidentadas en zona rural y que actualmente está abocado a tareas de contención de la pandemia.

«Son personas que salvan vidas. Les tengo respeto y admiración. Sé que los puse en riesgo si me pasaba algo», reconoció el viajero.

Imhoff contó que las autoridades provinciales flexibilizaron las restricciones de la cuarentena y permitieron las salidas recreativas e incluso la actividad física, como correr, caminar o andar en bicicleta, hasta 10 kilómetros de cada domicilio.

«Yo soy de Santa Fe. No sabía que no se podía caminar en la montaña; de lo contrario, no hubiese hecho el video y la edición que hice, ni tampoco lo hubiese compartido en las redes», señaló el youtuber, aunque agregó: «Me hubiese gustado me informaran esto en lugar de escracharme».

Según mencionó, en el video con su caminata a Laguna de los Témpanos y al Glaciar Vinciguerra, comenzó a ser etiquetado con comentarios que alertaban a las autoridades, y eso comenzó a compartirse hasta volverse viral.

«Las personas que comenzaron con el escrache son ‘influencers’ de Tierra del Fuego, son fotógrafos o hacen videos. Dos eran seguidores míos y hasta me habían mandado mensajes pidiéndome hacer algo juntos. Se armó una gran bola de nieve. Entiendo el enojo pero nadie se puso en mi lugar», dijo el viajero.

Pese al incidente, el joven contó que continuará filmando y difundiendo los atractivos de Ushuaia, con la idea de dejar atrás lo ocurrido y concentrarse en los contenidos de su canal.

«Me equivoqué y me voy a volver a equivocar. Nadie es perfecto y, el que hace, se equivoca. Los que ven mis videos saben quién soy. Respeto mucho a los lugares y a las personas», concluyó el youtuber en su descargo que esta mañana ya había sido visto por más de 112 mil usuarios.

(Télam)

