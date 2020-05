Este año, el Municipio aplicó más de 4000 vacunas contra la gripe y el neumococo

La Secretaría de Salud del Municipio superó holgadamente las expectativas sobre la campaña de vacunación contra la Gripe y el Neumococo, al alcanzar más de un 100% de aumento en la cobertura. Se inmunizaron este año a 4200 pacientes, con prioridad en los integrantes de grupos de riesgo, frente a 1800 que fueron los vacunados durante el 2019.

Al respecto, la titular de la cartera, Florencia Otrino, señaló que “nos pusimos al hombro la campaña de vacunación, estamos muy satisfechos con eso porque se vacunaron a más de 4200 pacientes contra la Gripe y el Neumococo, a diferencia del año pasado que en esta época se habían colocado 1800 vacunas, así que estamos muy contentos de cómo venimos trabajando y la respuesta que le estamos dando a la comunidad”.

Respecto del funcionamiento de los Centros de Salud Municipales, la cardióloga señaló que en esta etapa de flexibilización del aislamiento ya se empezaron a programar turnos para distintas especialidades médicas, siempre con sujeción a los protocolo de seguridad adecuados. Del mismo modo, informó la vuelta a la operatividad del Centro de Rehabilitación “Mamá Margarita”, que comenzó a atender a pacientes de forma presencial, ya que hasta el momento se estaba trabajando a través de mecanismos de telemedicina.

Por otra parte, y luego de las medidas adoptadas por el intendente Martín Perez al respecto, Otrino refirió que en esta época de flexibilización del aislamiento el uso de cubrebocas resulta fundamental, y afirmó que “nuestro Intendente quiere seguir cuidándonos, así como pusimos la posta sanitaria en el acceso norte, así como asumimos los controles epidemiológicos junto con Provincia de las personas que vienen llegando, ésta es una medida más de protección”, y explicó que, si bien el cubrebocas no aísla en un 100 % el contagio, resulta fundamental en esta época en la que se ha flexibilizado el aislamiento, ya que aumenta considerablemente las posibilidades de que la transmisión del virus no se produzca.

La funcionaria fue enfática al señalar que es preciso que la comunidad no se relaje respecto de las medidas de protección y llamó a recordar que “flexibilizar no significa que esto terminó, seguimos en cuarentena, esto termina solamente cuando aparezca una vacuna que ojalá sea antes de fin de año” y agregó que “es importante para toda la comunidad esta flexibilización, ya sea económicamente, psicológicamente, que pueda volver a trabajar la gente que realmente es necesaria, pero seguimos en cuarentena, no nos tenemos que olvidar de eso”.

Finalmente, señaló que es crucial esperar el resultado de esta nueva fase del aislamiento durante los próximos 15 días, luego de lo cual y en caso de que no se reporte ningún caso, se podrá decidir si se amplía la flexibilización.

Lee más: