Lecciones acerca de cómo tratar en los medios a los adultos mayores

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) advierte que ante la aparición de casos de coronavirus en geriátricos, los medios de comunicación refuerzan ciertos estereotipos hacia los adultos mayores como por ejemplo la «infantilización» de los mayores de 60 años.

Por medio de un comunicado, difundido hoy, el Inadi señaló que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la proporción de los habitantes del planeta mayores de 60 años se duplicará entre los años 2000 y 2050.

“Esta información, que debiera leerse como una buena noticia en distintos sentidos, en el contexto de la crisis mundial por el coronavirus, ser integrante de este colectivo etáreo y por lo tanto grupo de riesgo, ha intensificado el tratamiento erróneo sobre ese sector de la población, cayendo en múltiples vicios de comunicación como por ejemplo la infantilización de los mayores de 60 años”.

Al respecto, el organismo recordó que tal como lo explica el Manual de comunicación inclusiva para comunicadores y comunicadoras – Adultos mayores, “considerar a la persona mayor como un ser pensante, deseante y sensible, que participa activamente del entramado social, es un desafío social. Requiere desarticular prejuicios y estereotipos muy arraigados con relación a esta etapa de la vida. La visión negativa de la vejez provoca, entre otras cosas, el aislamiento social de las personas adultas mayores. La población adulta mayor es discriminada en su conjunto, más allá de su condición social, de género, religiosa, sexual, étnica o económica”.

A tal fin, el Inadi enumeró una serie de recomendaciones para un mejor tratamiento de las noticias, entrevistas y otras formas de comunicación que tienen a las personas adultas como sujeto o destino de esta información y presentar a la vejez como una etapa natural de la vida y a los adultos mayores como sujetos activos de nuestra sociedad.

Evitar el enfoque al cliché de la ternura -abuelitos, abuelitas, etc.- sino mostrarlos en posición adulta, como sujetos maduros, con capacidad física e intelectual, que pueden aportar y suscitar interés por sí mismos.

No se debe infantilizar a este colectivo. La visión de las personas mayores como sujetos aniñados afecta el tipo de relación que se establece, explicaron desde el Inadi.

Y agregaron que «se debe erradicar prejuicios que afirman que las personas adultas mayores no pueden manejar dinero de manera responsable o que no son capaces de entenderse con la tecnología. No se debe asociar el envejecimiento con la pérdida de capacidad intelectual y cognitiva, ya que esto lleva a sustituirlos en la toma de decisiones, sin considerar sus elecciones y opiniones, estimulando la pérdida de autonomía».

Luego explicaron que hay que «evitar la asociación directa de vejez con enfermedad. Existe en esta etapa un innegable incremento de ciertas patologías, pero los cambios físicos que conlleva el envejecimiento no implican necesariamente enfermedad ni pérdida de capacidad para llevar adelante las actividades de la propia vida».

Por último, el Inadi destacó que “las palabras pueden servir para discriminar, para etiquetar, pero también para sensibilizar, abrir nuevos horizontes y luchar contra la discriminación”.

