Calisaya, preocupado por el Boletín Oficial

El Concejal de Río Grande y Presidente del bloque Forja Todos, Javier Calisaya, en diálogo con Radio Provincia, manifestó su preocupación por la «recurrente posición de todos los funcionarios municipales que mantienen un constante enfrentamiento con el Gobernador Gustavo Melella. Hay un desgaste permanente y no lo hacen sólo con la figura del propio Gobernador, sino también con el sistema público de Salud y de todos los trabajadores que están al frente combatiendo esta pandemia. Lo que preocupa es que no se entienda la situación de crisis que estamos viviendo todos y todas, y que requiere del acompañamiento para llevar tranquilidad a la sociedad, y no llevar discusiones que no corresponden en este momento».

El Edil sostuvo que «hay cuestiones que son reales, existe un atraso en el envío de fondos, pero hay que entender que las recaudaciones a nivel nacional han caído en el orden del treinta por ciento, en el caso de Río Grande hace unos días no se estaba atendiendo en Rentas, lo mismo que en la Provincia, están suspendidos todos los plazos; se sabe que hay un parate económico a nivel mundial, eso nadie lo puede desconocer, mucho menos un funcionario», por eso «entiendo que si los recursos son finitos, y no se va a poder hacer frente a todo lo que teníamos previsto como plan de Gobierno, debemos priorizar y ver qué sector vamos a fortalecer».

El Edil agregó que «más allá de esto lo que nosotros necesitamos es información para sentarnos a dialogar, y ver cómo priorizamos, administramos de la mejor manera y gestionamos con los pocos recursos que tenemos; pero estamos faltos de información en Río Grande, no tenemos la publicación del Boletín Oficial, no sabemos cuántos son los recursos que se destinan a la masa salarial en esta nueva gestión, no sabemos efectivamente cómo se están gestionando los recursos, y eso alarma mucho más cuando nosotros le hemos dado todas las facultades al Ejecutivo Municipal para hacer frente a esta pandemia».

Calisaya recordó que «los Concejales acompañamos las Declaraciones de Emergencia, tanto la económica, como la comercial, administrativa, tributaria, sanitaria, y edilicias. Le hemos dado facultades extraordinarias al Intendente Martín Pérez para que haga cambios de partidas para reforzar las áreas con mayor demanda en esta pandemia, entendiendo que íbamos a tener este parate económico».

Por este motivo, insistió que «nosotros, los concejales, para ayudar necesitamos conocer los números, actualmente no tenemos las publicaciones de los boletines oficiales de esta gestión municipal, lo cual es alarmante; ya que ni siquiera fueron publicadas las Ordenanzas de Emergencia que aprobamos; hace falta información por parte del Ejecutivo Municipal, nosotros estamos dispuestos a aportar, ayudar y a defender todo lo que necesite Río Grande, pero necesitamos información oficial» reclamó el Concejal Calisaya.

Lee más: