Taxistas sienten el rigor de la caída de la actividad por la cuarentena

La disminución de toda actividad por la cuarentena vigente para evitar el contagio de coronavirus, implica una fuerte disminución en los ingresos de los taxistas en Río Grande.

“La situación es caótica” en términos de recaudación, resumió Griselda Fuentes, presidenta de la Asociación de Taxistas Unidos de Río Grande (Aturg).

La demanda ha caído prácticamente a cero, indicó: “La cantidad de pasajes en un turno es de un viaje por taxi, la falta de actividad en las fábricas y en el aeropuerto nos han quitado una parte fundamental de la demanda”, lamentó.

En la búsqueda de paliativos “Hoy vamos a tener una reunión con el Municipio”, anticipó, precisando que para algunos obreros del volante, la situación es más difícil de sobrellevar: “Algunos no la pasan tan mal, pero otros viven exclusivamente del taxi, entonces para ellos es caótico”, deslindó Fuentes.

Pese a lo preocupante del caso particular, la dirigente no dejó de tener un mensaje de empatía para con la situación de toda la comunidad: “Si te ponés a pensar, prefiero estar parada y no muerta”, contempló.

Griselda Fuentes indicó –por otra parte- que, frente a la menor actividad, muchos taxistas se han quedado también en sus casas, respetando la cuarentena: “Algunos están en edad de riesgo, a esas personas les hemos pedido que se queden en la casa”, reveló.

Paralelamente, y siguiendo las recomendaciones de la autoridad sanitaria, la presidenta de Aturg afirmó que se toman las previsiones correspondientes en relación a la higiene de los vehículos: “Estamos haciendo continuamente desinfección de los autos, hemos comprado insumos específicos, además de lavarnos las manos continuamente en las paradas”.

Aun así, no se descarta que pudiera surgir algún caso de contagio entre los obreros del volante: “Si llegara a aparecer algún caso, tendríamos que parar definitivamente, quedaría una guardia mínima”, teorizó Fuentes.

Más sobre cuarentena:

Lee más: