Por el brote de Sarampión, recuerdan la necesidad de estar vacunados

En el marco del operativo nacional de vacunación contra el brote epidémico de Sarampión, desde el Hospital Regional Río Grande insistieron en la necesidad de que los vecinos acudan a los vacunatorios para aplicarse la inyección, teniendo en cuenta que los más afectados por la enfermedad son los bebés menores de 12 meses y los adultos entre 25 y 45 años.

La directora de Epidemiología, Dra. Ariana Benetucci, informó que “el grupo más afectado en primer lugar es el de los menores de un año, por eso la vacuna en el calendario se encuentra a los 11 meses y, de todas maneras, en esta situación se está vacunando con una dosis “cero” a los chicos de 6 a 12 meses, pero la vacuna está contraindicada para antes de los 6 meses de vida, entonces es lógico que se de, por una cuestión de inmadurez y de edad cronológica, que sean los más afectados”.

En el segundo lugar de afectación se encuentran las personas entre 25 y 45 años, lo cual resulta “muy llamativo”, según expresó la médica, quien agregó que “las vacunas no son sólo para los niños, los adultos también tenemos que estar correctamente vacunados”.

“Es llamativo que se enfermen ahora personas de entre 25 y 45 años, que no se han podido captar en campañas anteriores o en controles de salud -resaltó Benetucci-, entonces todo el personal de salud tiene también que incorporar esto de que, en cualquier visita médica que se hace o a una especialidad, preguntar a la persona, investigar si esa persona tiene el calendario de vacunación actualizado, y derivarlo a un vacunatorio para que lo complete”.

La vacuna está contraindicada contra menores de seis meses, durante el embarazo o en personas inmunodeprimidas, y eso, a la vez, significa que el resto de la población, “los que están sanos”, deberían tener la precaución de vacunarse para proteger a las personas que no pueden recibir la inyección.

Por otra parte, Benetucci subrayó que, para los que tienen previsto realizar algún viaje hacia zonas donde circule el Sarampión, el Ministerio de Salud de la Nación recomienda suspender el traslado en los casos de menores de 6 meses. “No hay una medida alternativa a la vacuna en estos casos y, además, es un grupo que tiene riesgos de complicaciones”, advirtió la doctora.

Vale destacar que el Sarampión no es una enfermedad “banal”, ya que puede traer complicaciones neurológicas, respiratorias y hasta terminar en el fallecimiento, por lo cual la profesional consideró que “no tenemos que subestimar ese riesgo”.

Las personas nacidas antes de 1965 se consideran inmunes y no necesitan vacunarse, pero los que nacieron después de ese año, con más de 5 años de edad, deben tener aplicadas las dos dosis de la vacuna triple o doble viral.

“Los chicos que están cumpliendo cinco años, por favor, que los papás los lleven a vacunar, no esperen a que empiece el primer grado, aunque esté en preescolar todavía”, solicitó la directora.

Así mismo, Benetucci pidió a los adultos revisar el calendario propio de vacunas o los registros que puedan tener los médicos personales. En el caso de no estar registrada la aplicación de la vacuna, o de no contar con el carnet de vacunación, la médica comentó que “es preferible vacunarse”, y precisó que “no pasa absolutamente nada malo por recibir una dosis de la vacuna, al contrario, si no tenemos constatado, porque no estamos vacunados, y somos susceptibles, estamos corriendo riesgos”.

Respecto del brote de Sarampión en la Argentina, la doctora confirmó que “es el más importante en las últimas décadas, porque recordemos que, en los últimos diez o quince años, sólo teníamos casos de Sarampión importado, de personas que venían de otros países o argentinos que habían viajado y, siendo susceptibles, habían contraído Sarampión en otros lugares del mundo”. No obstante, de los 102 enfermos registrados en el último año, “la gran mayoría de estos casos son desde septiembre de 2019, los últimos cuatro meses”.

“En un principio, los primeros casos estaban relacionados a la importación también -relató Benetucci-, pero luego siguieron casos que no tenían ninguna relación con viajeros ni habían viajado, eso es lo preocupante, y el hecho de que sigan habiendo casos habla de que todavía hay personas susceptibles al Sarampión, teniendo vacunas disponibles, gratuitas y obligatorias en el calendario nacional hace muchísimos años”.

