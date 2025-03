Revelaciones de la Fiscal acerca del crimen de Yohana y la muerte del presunto autor

Mónica Macri, Fiscal de Género, anticipó que la causa por el crimen y presunto posterior suicidio se cerrará una vez que se confirme que no hay terceras personas involucradas en el femicidio. Los detalles.

Aunque faltan muchos detalles que confirmar, la Justicia da prácticamente por cerrada -al menos en el aspecto penal- la causa por el horrendo caso de femicidio y muerte del supuesto autor, acaecidos entre este miércoles 26 y el jueves 27 en Río Grande.

Johana Rojas, una mujer de 33 años, enfermera y empleada de una contratista petrolera, fue encontrada muerta en el interior del placard de la vivienda que ocupó con su expareja y presunto homicida Cristian Caro (38), quien falleció horas después tras impactar su automóvil contra un camión en la ruta 3.

Cristian Caro murió al estrellar su Fiar Argo contra un camión Johana Rojas, era enfermera y trabajaba en la industria del petróleo.

La Fiscal Especializada en Violencia de Género e Intrafamiliar y Asistencia a las Víctimas (DJN), Mónica Macri, brindó en conferencia de prensa, detalles del proceso de investigación y pormenores del fatídico hecho que conmocionó a la comunidad de la ciudad.

Según detalló la Dra Macri, la investigación se centra en dos ejes: el homicidio de la víctima y el accidente automovilístico fatal de su pareja, quien era el principal sospechoso y tenía orden de captura, dictada por el Juzgado de Instrucción 3, a cargo de Cecilia Cataldo.

En el accidente, ocurrido en la Ruta Nacional N° 3, a la altura del kilómetro 2829 (15 kilómetros al norte de Río Grande) el sospechoso de femicidio perdió la vida al impactar su vehículo contra un camión. Según el parte policial, Caro conducía su Fiat Cronos en dirección norte-sur cuando divisó un móvil policial que venía a interceptarlo e intentó girar en “U”, circunstancia en la que impactó de frente contra el camión que conducía Mario Rodríguez (55), quien debió ser hospitalizado producto de la colisión.

Caro, en tanto, falleció en el acto y su cuerpo debió ser extraído por los bomberos de entre los riegos deformes del vehículo. Según la Fiscal Macri, se ignora aún “si esta vuelta en U, que hace cuando advierte el móvil, lo hace para suicidarse”, o con intención de continuar la huida.

La Fiscal informó que “la causa aún no está cerrada” debido a que falta contar con medidas probatorias como el cotejo de los informes forenses, informes de policía científica, pericias a los teléfonos que permitan confirmar la autoría del sospechoso del homicidio y descartar la intervención de terceros.

En relación a esto último “No hay indicios de que haya participado una tercera persona, pero no lo podemos descartar”.

Al respecto de la identidad del occiso, la funcionaria explicó que se tuvo enseguida “confirmado en el lugar por una médica forense que se apersonó junto a la jueza Cataldo, que el único ocupante del vehículo siniestrado era Cristian Caro, el hombre buscado por femicidio”.

Línea de tiempo

Consultada acerca de en qué orden se sucedieron los hechos y cuál sería la data de la muerte de la mujer asesinada, la Fiscal Mónica Macri estimó que “Pudo haber sido en el día, el cuerpo lo hallan entre las 20 y 21 horas, el forense nos dijo que no tiene lesiones de arma blanca ni arma de fuego, tenía muchos golpes en el rostro y algunos golpes en el cuerpo”, incorporó.

Volviendo al inicio de los sucesos, reveló la funcionaria que, alrededor del mediodía, “La madre -de Cristian Caro- que vive en otra provincia recibe un mensaje que decía ‘mamá, me mandé una cagada grande’; la madre le pregunta ‘dónde estás” y la respuesta fue ‘estoy en medio de la nada’”.

Presa de la conmoción imaginable (y siempre de acuerdo al relato de la Fiscal) la mujer se conecta con un primo de Cristian, quien, con los mensajes a la vista, se presentó en la comisaría Tercera a fin de radicar un pedido de paradero de persona.

Conociendo que el hijo de la pareja se encontraba al cuidado de una niñera, acudieron a ella para obtener las llaves del departamento, con el objetivo de encontrar a Caro, ya que aún sobre Rojas no había todavía motivos para preocuparse por su ausencia.

Al irrumpir en el inmueble los policías dieron con el cuerpo de la mujer yacente en el interior del placard, por lo que se decidió dar intervención de inmediato a las divisiones Delitos Complejos y Policía Científica.

La Doctora Macri dijo que “una vez allí se ordenó la autopsia y se tomaron testimoniales a vecinos y a familiares para entender lo ocurrido”. “La fiscalía decidió direccionar la acción penal contra el hombre buscado y finalmente calificar el hecho como femicidio”, afirmó.

El artículo 59 del Código Penal “no me permite seguir con la investigación, se extingue la acción penal con la muerte del imputado, restan todavía medidas probatorias”, no obstante lo cual “hasta que no terminemos en que no hay terceras personas (involucradas en el crimen de Johana Rojas) la causa no puede cerrarse”, concluyó.

Averiguaciones de ((La 97)) Radio Fueguina en fuentes oficiales permiten confirmar que no había antecedentes de violencia de género denunciada en organismos públicos, ni de parte de Rojas ni de Caro.

Morgue judicial: se espera el resultado de las autopsias.

Comunicado del Municipio de Río Grande

El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, expresa su más enérgico repudio ante el femicidio de Rojas Yohana, ocurrido en el barrio de Chacra II. Este hecho nos conmueve profundamente y nos impulsa a redoblar nuestros esfuerzos en la lucha contra la violencia de género. Como gestión municipal, reafirmamos nuestro compromiso con la erradicación de todas las formas de violencia. Seguimos trabajando para fortalecer las políticas de prevención, protección y acompañamiento a quienes sufren de violencia por motivos de género. Acompañamos a la familia, seres queridos y a toda la comunidad en este doloroso momento. Frente a los hechos, recordamos los contactos de emergencia ante situaciones de violencias por motivos de género: – Centro Integral de la Mujer: Prefectura Naval 730. Atención presencial de lunes a viernes de 9 a 16 horas. Contactos: 436237 Interno 1129; celular 2964654679. Línea activa las 24 horas por urgencias: 2964526548. – Comisaría de Género y Familia: Thorne 2150 Casa 41. Contacto: 427337. – Policía Provincial a través del 101. – Defensa Civil, por medio de la línea 103. – Línea de Ayuda y Atención en Situaciones de Violencia, a través del 144.

