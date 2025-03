«No es un día de shopping, sino de resguardo», sostuvo Pedro Franco

El Secretario de Protección Civil de la Provincial indicó que hay «entender que las alertas son una herramienta fundamental para la población», por lo que solicitó que los vecinos deben tomarlo como tal «y se genere una conciencia, y no una alarma o psicosis».

A raíz del alerta meteorológico por los fuertes vientos, previstos para este miércoles 19 de marzo, el Secretario de Protección Civil de la Provincia, Pedro Franco, sostuvo en ((La 97)) Radio Fueguina que hay que «entender que las alertas son una herramienta fundamental para la población», por lo que solicitó que los vecinos deben tomarlo como tal «y se genere una conciencia, y no una alarma o psicosis».

Asimismo, agregó que «somos una provincia que siempre está sometida a estas alertas», sin embargo, resaltó que la particularidad que puede haber esta jornada es que «los vientos pueden llegar a los 130 km/h, y a esa velocidad empieza a producir daños».

En el programa radial «Un Gran Día» se le consultó al funcionario provincial qué vieron de diferente, con respecto a las alertas anteriores, a lo que Francos respondió que «los protocolos siempre estuvieron, pero queremos que la gente no se acostumbre a escuchar las alertas y que no las tome en cuenta», ejemplificándolo con el siniestro fatal que ocurrió a principio de año en la RN3, que tuvo como víctima a un joven chileno producto del viento. «La gente no toma recaudos necesarios, y nosotros tenemos la responsabilidad de alertar», recalcó.

Pedro Francos sostuvo que el alerta «es una herramienta para cuidar. Cada uno toma las decisiones y esto debemos tenerlo en cuenta para la parte pública y privada», comparándolas con actividades a cielo abierto. «Hay que tener en cuenta las alertas, porque uno se arriesga y puede general daños», resaltó.

Finalmente, el Secretario de Protección Civil subrayó que este miércoles «no es un día de shopping, sino de resguardo».

