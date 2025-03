Julieta Frick, doctora en Derecho a los 25 años

Julieta Frick, Doctora en Derecho, ha recorrido un camino singular hacia la profesión que la apasiona. En una entrevista en el segmento radial “Chicos que crecen” del programa “Un Gran Día”, emitido por ((La 97)) Radio Fueguina, Julieta compartió cómo su amor por la lectura y una conversación decisiva con su madre la llevaron a descubrir su vocación por el Derecho.

“Siempre me gustó leer; al principio quería estudiar literatura y letras. Mi mamá, buscando un camino alternativo, me propuso que considerara el Derecho. Hasta el día de hoy le agradezco esa charla, porque el Derecho me encanta y es lo que me motiva”, comentó Julieta.

Inició su educación en el Jardín Arcoíris y cursó su primer año de primaria en la escuela 8. Posteriormente, se inscribió en el Colegio Don Bosco, donde pasó horas en la biblioteca leyendo.

“Lo que más me gustaba del Don Bosco era la cantidad de libros que tenía esa biblioteca. Recuerdo con mucho cariño el tiempo que pasé allí”, dijo con nostalgia.

La educación en el Don Bosco también le brindó oportunidades inolvidables, como su viaje a Italia durante las Jornadas de la Juventud, donde tuvo la oportunidad de conocer al Papa. “Fue una experiencia muy linda y estoy muy agradecida por todo lo que me brindó el colegio”, recordó.

“Estudié aquí en Río Grande en la UCES, cuando decidí que quería estudiar Derecho me daba miedo la verdad irme a estudiar al norte y no era una posibilidad tampoco que venía muy fácil, el desarraigo, el costo económico y la verdad es que fue una maravilla que justo la UCES ofrezca la carrera acá Río Grande, no sé si la hubiera podido completar como la completé de no haber estado la UCES acá”, remarcó.

La experiencia en la UCES fue enriquecedora. “Los profesores, muchos de los cuales son colegas hoy en día, siempre motivan al alumno. Su experiencia en el sistema de justicia y en el litigio me inspiró mucho”, añadió.

Julieta se graduó durante la pandemia, un momento atípico que culminó en una defensa de tesis por videollamada. “Recibirme fue una experiencia única. Mis colegas me felicitaron y celebré con mi familia, aunque de manera diferente”, explicó.

Con un promedio de más de 9 puntos, su esfuerzo y dedicación la llevaron a contactar a la universidad tras su graduación. “Quería seguir estudiando y me ofrecieron una beca para hacer el doctorado en Derecho. Sin pensarlo, acepté y lo completé en cuatro años”, concluyó orgullosa.

La historia de Julieta Frick es un relato de perseverancia y pasión por el aprendizaje. Su trayectoria no solo refleja su amor por el Derecho, sino también su compromiso con la educación y el desarrollo profesional. Ahora es docente, busca inspirar a nuevas generaciones de estudiantes, compartiendo su experiencia y motivándolos a seguir sus sueños.