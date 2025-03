Fuerte réplica de Greve a la carta de Martín Perez a Melella

El legislador Federico Greve, presidente de FORJA, salió al cruce de los dichos del Intendente de Río Grande, Martín Pérez quien, a través de sus redes, reclamó al Gobernador Gustavo Melella el apoyo financiero para culminar obras en la ciudad que el Gobierno Nacional paralizó.

El Intendente y sus funcionarios “no han logrado destrabar los fondos ante el Gobierno nacional para continuar las obras, lo mismo que sucede con obras provinciales. Pérez plantea una suerte de inequidad que no existe porque Melella es un Gobernador que ha cumplido a rajatabla lo que establece la ley vigente, por ejemplo, con respecto de la coparticipación”, enfatizó

“La gestión de Gustavo Melella ha cumplido y respaldado al Municipio de Río desde su primer día de gestión. Por eso, el Intendente de Río Grande debería haber utilizado todos los canales disponibles para comunicarse con el Gobernador si necesitaba fondos y no llorar a través de las redes. He consultado a diferentes funcionarios provinciales y no se tomó contacto con ninguno, no hubo comunicación oficial, sólo un tuit reclamando fondos”, insistió el Legislador.

Recordó además que “el Intendente días atrás dijo que con fondos propios se iban a hacer frente las obras paralizadas por Nación, pero ahora se ve que esos fondos no existían, que no los tiene”.

“Realmente es muy contradictoria la postura de Pérez porque le recuerdo que los legisladores que representan a su espacio político no aprobaron el Presupuesto Provincial de este año y mucho menos el financiamiento que se impulsaba para contar con más recursos pero ahora reclaman más fondos. El planteo del Intendente tiene mucha impronta de inicio campaña”, criticó Greve.

Para el legislador Greve “Pérez debería restablecer sus prioridades, porque al mismo tiempo está impulsando una suba de tasas e impuestos superior al 200% y todavía no se ha informado el destino de esos recursos o qué gastos se van a priorizar”

“El acompañamiento a los tres municipios ha sido permanente por parte del Gobierno provincial, no podemos decir lo mismo de la administración de Martín Pérez y sus referentes. Recordemos que los municipios siguen cobrando el impuesto inmobiliario por decisión de Gustavo Melella a pesar de tener un fallo favorable, esos fondos podrían usarse para financiar estas obras”, consideró Greve.

