En Río Grande, los taxistas ya no ocultan que trabajan bajo la plataforma de UBER

En un contexto de competencia desleal y polémica por los controles, los taxistas de Río Grande enfrentan el desafío de convivir con plataformas como Uber y servicios informales que operan a través de WhatsApp. Griselda Fuentes, presidenta de la Asociación de Taxistas Unidos de Río Grande (ATURG), expuso en ((La 97)) Radio Fueguina las complejidades de un sector que lucha por mantenerse a flote, mientras se adapta a las nuevas realidades del transporte.

«Hay tanta gente haciendo trabajo que yo les llamo competencia desleal, que es así en realidad. Que no paga nada, no paga ni seguro, ni RTO, ni nada», afirmó Fuentes, refiriéndose a los conductores no habilitados que operan sin regulación. «Trabajan con autos de 1810, como digo yo, bien antiguos, y nadie controla. Si chocás, bien gracias», agregó, destacando los riesgos que esto implica para los usuarios y el sector formal.

Sin embargo, la líder gremial reconoció que muchos taxistas han optado por sumarse a plataformas como Uber para no quedarse fuera del mercado. «De alguna manera funciona así, con una competencia a sí mismo. Pero, a ver, viste que hay un refrán que dice, si no podés contra tu enemigo, únete a él», se amparó.

Aunque criticó los altos descuentos que aplica Uber a los conductores, que oscilan entre el 20% y el 30% de cada viaje, admitió que «más o menos viene bastante equilibrado» entre los ingresos por la aplicación y los servicios tradicionales.

Fuentes también cuestionó la falta de control sobre los servicios informales y la salida de divisas que generan las plataformas extranjeras. «Esa plata que ellos retiran, es retirada, en este caso, de Río Grande, después de la provincia, se la llevan en dólares del país», señaló. Además, destacó que los taxistas y remiseros deben cumplir con requisitos como facturación y registros profesionales, mientras que las aplicaciones no siempre exigen lo mismo.

Pese a las dificultades, la ordenanza municipal permite a los taxistas regulados utilizar aplicaciones como Uber. «Sí podemos usar las aplicaciones porque estamos regulados y tenemos los papeles al día. Los particulares no», aclaró Fuentes. Sin embargo, admitió que la falta de choferes es un problema creciente, ya que muchos optan por trabajar de manera informal.

“Cada uno es dueño de su bolsillo. Nosotros trabajamos como asociación con lo que la gente nos llama, con aplicación, con teléfono” concluyó Griselda Fuentes.

