Destacan el valor de la legislación fueguina

En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la abogada Dalila Nora destacó la importancia de la legislación fueguina en materia de violencia de género, específicamente la Ley 1022, que reemplazó a la antigua Ley 39. Según dijo Nora por ((La 97)) Radio Fueguina, esta normativa es “de avanzada” en comparación con otras provincias e incluso con leyes nacionales.

“Lo que plantea fundamentalmente nuestra ley es que las denuncias de violencia no solo tienen que ver con cuestiones de agresiones físicas, sino también con actos de omisión. Por ejemplo, el omitir brindar cuidados es una acción de violencia. Entonces, esas situaciones también se pueden denunciar”, explicó la especialista.

Una de las características más relevantes de la legislación fueguina es que permite que cualquier persona pueda realizar una denuncia, incluso de manera anónima. “Yo puedo denunciar que en tu casa estoy escuchando ruidos que me hacen pensar que hay situaciones de violencia. Podés hacerlo anónimamente. Y eso no quiere decir que yo esté haciendo una falsa denuncia, sino que estoy trabajando para prevenir o colaborando con la sociedad para prevenir un hecho de violencia”, señaló Nora. Además, destacó el papel crucial de los vecinos en la detección de casos de violencia, ya que muchas veces son ellos quienes dan la alerta ante situaciones sospechosas.

La abogada también hizo hincapié en la importancia de prestar atención a las señales indirectas de violencia, especialmente en el ámbito escolar. “Las maestras tienen que prestar mucha atención en las situaciones de los chicos, si los chicos van bien comidos en la escuela, si se duermen o no se duermen en la escuela, porque este tipo de situación también nos hacen pensar que hay situaciones de violencia”, afirmó.

Asimismo, amplió el concepto de violencia más allá de lo físico, incluyendo la violencia psicológica y económica. “Que yo esté en una vivienda conviviendo con mi pareja y mi pareja no me hable durante un mes, es un hecho de violencia, es una violencia psicológica. Que yo trabaje y no pueda administrar mi dinero porque lo está administrando mi hijo y no me permite tener una rendición de los gastos, también es un hecho de violencia, es una violencia económica”, ejemplificó.

Nora subrayó que la violencia no se limita a la pareja, sino que puede darse en diversos contextos familiares. “Siempre que hablamos de violencia pensamos que la violencia proviene de la pareja. Y no es así. Por eso nuestra ley habla de violencia doméstica. Toda la violencia que se genere dentro del ambiente familiar de padres a hijos, de hijos a padres, están incluidos los abuelos, las parejas, entre hermanos, hay muchas violencias que han sido denunciadas entre hermanos”, detalló.

Abogada Dalila Nora .

Además, resaltó la importancia del acompañamiento en el proceso de denuncia. “Cuando vamos a hacer la denuncia por violencia, muchas veces estás devastada, realmente no estás en condiciones de hablar, entonces es bueno que entres a denunciar con un acompañante, con alguien de tu confianza que no necesariamente tiene que ser un abogado”, afirmó.

La especialista también abordó el proceso psicológico que atraviesan las víctimas de violencia. “La víctima de violencia no se va a dar cuenta que es víctima hasta que no haya un golpe o no haya una agresión física que realmente le deje marcas. Porque primero sos anulada psicológicamente, entonces, empezás a ser apartada. La característica fundamental que existe es que no tienen amigas, no tienen vida social, van del trabajo a la casa y ahí se limita y empiezan a aislarse de las familias”, explicó. Este aislamiento progresivo dificulta que las víctimas reconozcan su situación y busquen ayuda.

A pesar de los avances legislativos y la creación de organismos especializados, Nora señaló que aún existen desafíos importantes en la lucha contra la violencia de género. “Si yo hago una denuncia de violencia doméstica el 7 de noviembre del 2020, no me pueden llamar a mí del equipo interdisciplinario el día 22 de marzo del 2023. Eso pasa en nuestra Justicia”, criticó. Y cuestionó la efectividad de las leyes si no se cuenta con los recursos humanos necesarios para implementarlas adecuadamente. “No vamos a bajar él índice de violencia jamás, por más que tengamos la mejor ley de la provincia o del país, porque no tenemos la gente que tenemos que tener en los lugares donde deben estar”, concluyó.

Finalmente, la abogada hizo un llamado a la responsabilidad colectiva en la prevención y denuncia de la violencia de género. “Por más que digan lo que pasa siempre, ‘que es un chusma’, no, como vecino yo tengo la responsabilidad de que si en la casa de al lado escucho gritos y situaciones que me hacen pensar que algo puede estar andando mal, yo tengo que denunciar”, afirmó Dalila Nora. Este enfoque comunitario, junto con el apoyo psicológico y legal, es fundamental para romper el círculo de violencia que afecta a tantas personas.