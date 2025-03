Carolina Barrientos, una comunicadora que desafía las adversidades

Carolina Barrientos, Técnica en Comunicación Social, ha recorrido un camino lleno de desafíos y aprendizajes. Desde su infancia en Río Grande, su pasión por la comunicación se cultivó en la escuela primaria. Desde hace cinco años trabaja en el área de comunicación de la Intendencia.

“Creo que de chiquita la escuela primaria me marcó mucho. Yo cursé en la Escuela N° 14 y ya en ese entonces, alrededor de 2002, teníamos una propuesta pedagógica en la que se elegían líderes y coordinadores de prensa. A mí me encantaba estar en esa. Hace poco encontré un dibujo que decía ‘Papá, soy coordinadora de prensa y difusión’. No sé cuántos años tenía, pero intuitivamente siempre sentí que la comunicación tenía que ver conmigo», recordó Carolina.

El dibujo que Carolina le hizo a su padre.

A pesar de su entusiasmo inicial, la vida le presentó desafíos significativos. “Fui mamá joven, a los 18 años, justo después de salir de la secundaria. Quedé embarazada y no pude estudiar de inmediato”, explicó.

A pesar de la llegada de sus gemelos, que la llevó a dedicar los primeros años a la maternidad, su deseo de superación y formación académica nunca desapareció. “Tenía claro que quería tener un respaldo académico, un impulso no solo para mí, sino también para mi familia”, comentó en diálogo con Marita Romero.

El inicio de su carrera en Comunicación Social ocurrió cuando sus hijos tenían solo dos años. “Mi familia fue fundamental en este proceso. Sin ellos, no podría haberlo logrado. Cursaba de 7 a 11 y trabajaba el resto del día, así que mis hijos me acompañaban a la institución donde hice la tecnicatura”, dijo Carolina, quien recuerda con cariño aquellos momentos en que sus hijos la acompañaban a clases. “Siempre los consideré parte de mi equipo”, agregó.

Finalmente, el 13 de diciembre de 2019, Carolina se graduó. “Al rendir el final, sentí una mezcla de emociones. Había logrado lo que tanto anhelaba, pero al mismo tiempo, me preguntaba: ‘¿Y ahora qué sigue?’”, reflexionó.

Con el paso del tiempo, Carolina ha crecido profesionalmente y agradece las puertas que se le han abierto. “Hoy me siento feliz y he podido aprovechar cada una de esas oportunidades”, concluyó.