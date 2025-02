Runin acentuó la importancia de la búsqueda de consensos

En el marco de la apertura de sesiones del Concejo Deliberante de Río Grande, el concejal Federico Runin, integrante del bloque Forja, compartió una serie de reflexiones sobre el discurso pronunciado por el intendente Martín Perez.

Runin, por ((La 97)) Radio Fueguina, subrayó la relevancia de perseguir consensos y trabajar de manera coordinada para brindar herramientas que beneficien a los vecinos de la ciudad. Además, realizó un análisis detallado de los temas abordados por el jefe comunal, destacando aciertos y señalando aspectos que, a su juicio, merecen mayor profundización.

En primer lugar, Runin valoró el esfuerzo y el trabajo reflejados en el discurso del intendente Perez. “Uno tiene que destacar eh el esfuerzo y el trabajo puesto por el intendente en la labor discursiva”, afirmó el edil, quien también expresó su coincidencia con algunas de las preocupaciones planteadas por el mandatario.

“Compartimos, por supuesto, desde el bloque de Forja las preocupaciones mencionadas en cuanto al empleo, la necesidad de fortalecer lo productivo, todo lo que apunta en cierta medida a la obra pública, la salud, los anuncios en materia de educación”, señaló.

El concejal reiteró el compromiso de su bloque con las iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los vecinos. “Desde el bloque Forja siempre va a tener nuestro acompañamiento para todo lo que haga al fortalecimiento en definitiva de la calidad de vida de nuestros vecinos”, aseguró.

Runin consideró que algunos temas no fueron abordados con la profundidad necesaria. “Quizás faltó profundidad en algunos temas como el derecho de los trabajadores municipales, me parece que reducirlo todo al tema salarial, que está muy bien, me parece que es necesario por ahí profundizar en cuanto a la expansión, a las condiciones de trabajo, el tema de la capacitación, convenio colectivo”, sostuvo.

En relación a la gestión municipal, enfatizó la importancia de la interacción y la predisposición entre las distintas instituciones, tanto a nivel provincial como municipal. “En materia de gestión es fundamental siempre la interacción y la predisposición entre las distintas instituciones, tanto a nivel provincial como municipal, para desarrollar muchas soluciones a favor de los vecinos”, afirmó.

El concejal consideró que el discurso del intendente no reflejó suficientemente esta necesidad de coordinación. “La coordinación y la comunicación permanente me parece que siempre debe haber y me parece que es sano también a veces esto decirlo en el discurso, esa apertura institucional con el gobierno provincial, al menos en el discurso, para mí, faltó”, expresó.

Runin también se refirió a la importancia de los consensos en la labor legislativa y en la elaboración del presupuesto municipal. “Soy un convencido que los consensos son sumamente necesarios a los fines de poder proyectar herramientas que tiendan a favorecer y fortalecer la calidad de vida de nuestros vecinos. El presupuesto tiene que ver con eso, porque dentro del presupuesto están condensadas las obras públicas que en definitiva se traducen en mejoras para nuestro vecino”, explicó.

Finalmente, hizo un balance positivo de la actividad legislativa del año 2024 y manifestó su expectativa de que este año se mantenga el mismo ritmo de trabajo. “Fue un año de mucha actividad legislativa el 2024 y nosotros confiamos en que este año pueda perecer de la misma manera”, concluyó Federico Runin.