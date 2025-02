Lapadula, contundente: «Tierra del Fuego necesita soluciones, no alianzas vacías»

El legislador de Provincia Grande, Matías Lapadula, se refirió al llamado a la unidad impulsado por diversos sectores del justicialismo, subrayando que no es momento para conformar un frente con fines meramente electorales. «Es urgente presentar soluciones y propuestas concretas», afirmó. Además, cuestionó a quienes hoy promueven la unidad, recordando que han adoptado una postura de «oposición irresponsable» hacia la gestión del intendente Perez.

«Los fueguinos vemos todos los días con asombro lo que sucede en el Gobierno Nacional», sostuvo Lapadula. Sin embargo, enfatizó que no se puede repetir la estrategia de «juntarse y tener un frente únicamente ‘en oposición a…’.»

En ese sentido, recordó que «ya se ha hecho un frente para las elecciones anteriores y lo que han hecho al momento de asumir fue pararse del lado de oposición a la gestión Martín Pérez de Río Grande. En el caso de Río Grande, con un intendente reelecto con el 58% de los votos, desde fuerzas políticas que hoy llaman a la Unidad y desde la representación que tienen en el Concejo Deliberante, han puesto palos en la rueda a una gestión que se ha visto muy perjudicada por un Gobierno Nacional que ha recortado el financiamiento a obra pública y subsidios».

Lapadula consideró que «las fuerzas políticas que hoy hacen el llamado a la unidad han trabajado desde un lugar de oposición irresponsable durante todo este tiempo, y que hoy, otra vez proponer hacer un rejunte para ‘oponerse a…‘ no es lo que la gente necesita».

El legislador fueguino sostuvo que «hay que pararse desde un lugar constructivo, que cada sector presente sus hombres y mujeres, candidatos y candidatas que tienen algo que ofrecer a la provincia». Y cuestionó la falta de coherencia de quienes hoy impulsan la unidad: «Por un lado hablan de unidad, pero por otro lado, a la hora del cierre de listas, impidieron -en 2023- al intendente de Río Grande, que es claramente el referente del justicialismo en Río Grande, la herramienta del partido para competir en las elecciones. Nos pusimos a trabajar con nuestro partido Provincia Grande para poder seguir brindando las soluciones a los vecinos y vecinas de Río Grande».

En ese marco, Lapadula sentenció: «Hacer un frente con el único objetivo de competir en una elección me parece que no tiene sentido». Y aclaró: «No podemos seguir perdiendo la credibilidad y el acompañamiento de la gente y no estar en la agenda de lo que la gente necesita, que son soluciones a los problemas que hoy tenemos los fueguinos».

«Desde Provincia Grande tendremos nuestra propuesta, con candidatos y candidatas que puedan dar una alternativa y que podamos proyectarnos para tener la ciudad y la provincia que nos merecemos», finalizó Lapadula.