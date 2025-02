La ministra señaló avances, a pesar de la falta de fondos

La ministra de Obras y Servicios Públicos de la provincia, Gabriela Castillo, brindó en ((La97)) Radio Fueguina un detallado informe sobre la situación actual de la gestión que lidera, marcada por la escasez de fondos debido a la interrupción del financiamiento por parte del gobierno nacional.

A pesar de este contexto adverso, Castillo destacó que se continúa avanzando con obras financiadas con recursos provinciales, aunque reconoció las dificultades que implica esta situación. “Seguimos en el mismo esquema del 2024, que fue un año de incertidumbre, en donde había muchas cosas que no se sabía cómo terminaba de recortar en esto de llegar al final con resoluciones que sí fueron del Gobierno nacional y determinaron que hay obras que no continúa el financiamiento”, explicó la ministra.

Castillo señaló que, a pesar de los esfuerzos realizados en cada viaje a Buenos Aires para gestionar fondos, los resultados no han sido los esperados. “No me está yendo tan bien, pero seguimos peleando la plata de Tierra del Fuego, que claramente es lo que nos va a permitir hacer obras, porque las obras se hacen con plata”, afirmó.

Además, mencionó que, aunque existe un compromiso por parte del secretario de Obras de la Nación de financiar las obras cuyos convenios ya fueron firmados, el dinero no ha llegado. “Estamos esperando que llegue la plata, que se cumplan las obligaciones, que se paguen los certificados, que se avance con las redeterminaciones en calcular el nuevo valor de obra. Si no, no se pueden retomar, que es lo que nos pasó todo el 2024 y perdimos ya dos temporadas”, agregó.

Entre las obras afectadas por la falta de fondos nacionales se encuentran proyectos de envergadura. “Eran obras de infraestructura, las troncales, las de mayor costo, más las viales, más la vivienda. Todo esto que se firmó es lo que seguimos defendiendo para que llegue algún pesito de eso que se comprometió, que es lo que no está sucediendo”, detalló la ministra.

Mientras tanto, estas obras se encuentran paralizadas, y el foco se ha puesto en aquellas que cuentan con financiamiento provincial. “Esas sí son las que están avanzando, más allá de que también estamos re complicados con la plata para las obras provinciales”, admitió.

En este contexto, celebró la entrega de 54 viviendas a familias que ahora cuentan con un hogar propio. “Hoy es un gran día en esto de poder entregar estas 54 casas a estas 54 familias que empiezan a caminar una vida distinta con la casa propia”, expresó. Sin embargo, destacó que este logro requirió un gran esfuerzo, ya que el financiamiento provino tanto de fondos nacionales como de recaudación provincial. “Para que el IPV destine fondos a estas viviendas, hay una parte que vino de goteo nacional del fondo Fonavi, y otra parte que fue de recaudación”, explicó.

Además de las viviendas, la ministra mencionó avances en otras 414 unidades habitacionales, aunque reconoció que el proceso es más lento debido a la falta de disponibilidad de fondos. “Es un plan más estirado, con más tiempo, a causa de no tener esa disponibilidad, o que lo que ya certificamos lo mandamos y no vino”, señaló.

En paralelo, se están llevando a cabo obras educativas y de infraestructura en la provincia, como la construcción de una nueva escuela en Ushuaia y la entrega de un SUM en el Colegio Moreau de Justo. “Estamos arrancando el ciclo lectivo con una escuela nueva en la ciudad de Ushuaia, la Escuela 40, que ya estamos probando el ascensor”, detalló.

En el ámbito de la salud, Castillo destacó la transformación de la ex guardería Bichito de Luz en un dispositivo de salud mental, así como la reforma del hospital provincial. “Son dos obras muy importantes, porque claramente el trabajo en salud mental es algo que nos ocupa, para brindar mayor cantidad de espacios”, afirmó. La ministra explicó que estas obras están en su etapa final y que se espera que estén operativas en los próximos meses.

“Entendiendo que en abril deberíamos tener terminado el maternal de la Margen, el maternal de Ushuaia abajo del K&D, que era una política súper importante para poder dejar al cuidado seguro la primera infancia”, agregó.

Finalmente, Castillo hizo hincapié en la importancia de priorizar los recursos disponibles, comparando la situación con la administración de un hogar. “La bolsa es como en tu casa y tenés que repartir en los distintos gastos, y si tenés un niño enfermo, va primero el medicamento antes que lo que pensabas arreglar, como pintar una pieza. Acá sucede lo mismo”, concluyó. A pesar de las dificultades, la ministra reiteró su compromiso con el avance de las obras y la mejora de la infraestructura provincial.