Gobierno busca mejorar la oferta salarial para los docentes

Tras la reunión paritaria llevada a cabo por el Gobierno de la Provincia y el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), el Ministro de Educación, el profesor Pablo López Silva, explicó las trabas que presenta el Ejecutivo para poder dar el aumento que exige el sindicato docente.

Entre los argumentos, el titular de la cartera de Educación sostuvo que el Ministerio de Economía realizó un «informe sobre la realidad que tenemos en la Provincia», los cuales manifiestan «ingresos del 20% menos que en el bimestre anterior», siendo este el motivo principal para llegar a la cifra que exige SUTEF para llegar a un acuerdo salarial. Frente a esta situación, López Silva opinó que se debe «poner paños fríos y tratar de pensar en la mejor estrategia de poder armar un plan de recomposición salarial que les sirva a los docentes, y que el Gobierno Provincial pueda asumir».

Sin embargo, recalcó que junto con el Gobernador y el Ministerio de Economía continuarán trabajando «para ver si podríamos pensar o conseguir más plata, a los efectos de ofrecer otra cosa».

Con respecto a la próxima reunión paritaria, se llevará a cabo el próximo 7 de marzo, el Ministro de Educación estimó que podrán realizar un análisis del primer bimestre del año. Asimismo, adelantó que «todo lo que ingrese de coparticipación puede permitirnos poder pensar en mejorar el ofrecimiento. No obstante, resaltó que el Gobierno no podrá llegar a la cifra que exige SUTEF para lograr un acuerdo salarial, siendo de un $1.600.000. «Es imposible», admitió el funcionario, debido a que no cuentan con el dinero para hacer frente a esta exigencia. Pese a esto, resaltó nuevamente que el Gobierno busca una manera de poder mejorar la oferta salarial para los docentes de la Provincia.

