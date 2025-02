Garramuño confirmó su bloque unipersonal de Somos Fueguinos

El diputado nacional Ricardo Garramuño confirmó que sostendrá un bloque unipersonal de Somos Fueguinos en la Cámara baja, desmintiendo así las versiones que lo vinculaban como parte de La Libertad Avanza o del PRO. De esta manera, el legislador esgrimió su intención de independencia vinculada con una agenda enfocada en los intereses de Tierra del Fuego.

«No sé de dónde habrá salido esa fuente», expresó el diputado en ((La 97)) Radio Fueguina, quien además contextualizó su posicionamiento político en el Congreso.

Recordó que en las elecciones de 2021 participó en las PASO como extrapartidario dentro del frente Juntos por el Cambio, pese a ser afiliado al Movimiento Popular Fueguino. Con la disolución de Juntos por el Cambio en las recientes elecciones nacionales y su propio perfil de pertenencia provincial, explicó que la decisión fue crear el bloque de Somos Fueguinos y mantener una postura independiente. «Soy vicepresidente de Somos Fueguinos, decidimos que el bloque se llame Somos Fueguinos y trabajar de manera independiente y acompañando todas las cosas que le hagan bien a nuestro país y por supuesto bien a nuestra provincia», subrayó.

Garramuño también anunció que su bloque unipersonal no integrará ningún interbloque y que su postura será la de evaluar cada proyecto legislativo en función del impacto que tenga en la provincia y en el país. «Nosotros sí mantenemos un monobloque, no vamos a integrar ningún interbloque. Nos vamos a mantener como una banca independiente. Es trabajar en lo que consideramos, como partido, en las cosas que están bien y rechazar lo que consideramos que no podemos acompañar», precisó.

En este sentido, remarcó que su labor estará centrada en defender los intereses de Tierra del Fuego y trabajar en conjunto con los legisladores provinciales para encontrar soluciones a problemáticas locales. «Vamos a estar parados en frente de todos los intereses de nuestra provincia. Queremos ahora trabajar rápidamente, incluso con el resto de los cinco diputados de la cámara, buscar una solución rápidamente para el paso Garibaldi, que tenemos un problema grave ahí. Incluso lo siguen legisladores de Somos Fueguinos, Von der Thusen y Lechman», indicó.

Asimismo, señaló que otro de los temas prioritarios es la situación en los pasos fronterizos, donde se registran grandes congestiones y demoras que afectan a los ciudadanos. «Nos gustaría trabajar con el resto de los diputados para empezar a traer soluciones a nuestra provincia. Otro gran problema que tenemos en nuestro paso fronterizo donde hay momentos de grandes congestiones donde la gente está a la intemperie esperando poder pasar para agilizar ese paso», enfatizó.

En relación con su vínculo con otros diputados de Tierra del Fuego, mencionó que ha mantenido diálogos con distintos representantes para coordinar esfuerzos en el Congreso. «Me ha mandado mensaje Andrea Freitas, he charlado con Coqui Araujo en la cámara, me he cruzado con Santiago Pauli también. Los que representamos en la cámara baja a nuestra provincia, estando en la cámara tenemos que trabajar en conjunto, encontrando por lo menos los puntos de coincidencia de lo que consideramos que está bien», manifestó.

En definitiva, Ricardo Garramuño busca sostener una identidad política propia dentro de la Cámara de Diputados, centrada en las necesidades de Tierra del Fuego, sin alinearse, al menos formalmente, con los bloques mayoritarios.