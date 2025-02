Finalizan la primera etapa del plan de recuperación vial

Borgna señaló que “estamos a días de terminar la primera etapa con muy buenos resultados y en breve, estaríamos en condiciones de iniciar la próxima, para concluir en esta misma temporada”.

La funcionaria indicó que “tenemos un 95 porciento de obras finalizadas donde se volcaron más de 37 mil metros cuadrados de asfalto, donde no es un dato menor, saber que se llevaron adelante con fondos propios”.

Además, observó que “la estrategia de realizar el despliegue de varias cuadrillas de trabajo en distintos horarios y sectores, nos permitió agilizar el ritmo de las obras, teniendo en cuenta que muchas demandaron más tiempo de lo previsto, dado que en algunos tramos se registraron problemas adjuntos como chorrillos subterráneos”.

Uno de ellos fue el de Alem y Neuquén, donde “tuvo que intervenir la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios para realizar un cruce de agua potable, y luego retomar las tareas de pavimentación. Mientras fuimos avanzando, detectamos algunos inconvenientes que se fueron atendiendo para continuar con el objetivo principal que era asfaltar”.

En esa línea, anticipó que “antes del mes de abril nos queda por intervenir el sector de Karukinka, para ahondar en mayor detalle con varias calles internas”.

Por otra parte, Borgna destacó el trabajo conjunto que se lleva adelante mediante el área de Servicios Públicos con la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Medio Ambiente, “donde los trabajadores y trabajadoras, realizaran distintas tareas de puesta en valor en diferentes espacios de la ciudad para que podamos disfrutar y tener mejor calidad de vida, ya sea al transitarla con automóvil o bien, caminándola”.

No obstante, la funcionaria indico que “aún falta resolver administrativamente la situación del ingreso a la ciudad, obra enmarcada en un convenio de financiamiento con Vialidad Nacional, sin novedades de continuidad en el último año, y como es de público conocimiento; desde diciembre del 2023 el gobierno nacional, no realiza desembolsos al municipio de Ushuaia». Asimismo, y con el objetivo de intervenir el sector con fondos propios, estamos trabajando para mejorar ese tramo vial a corto plazo”.