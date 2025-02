«El Municipio hoy apuesta por un Estado presente»

Luego del discurso de apertura del período de Sesiones Ordinarias 2025, la concejal Alejandra Arce opinó sobre las expresiones del Intendente Martín Pérez, quien hizo una enumeración de las acciones de Gobierno llevadas a lo largo de los últimos años para luego dejar inaugurado el período legislativo.

Respecto de la exposición del Intendente Pérez, la concejal Arce consideró que “en principio el año 2024 ha sido un año particular, donde el Intendente realizó un recuento de todas las obras que el gobierno nacional paralizó el año pasado al no seguir enviando los fondos, que además tiene la decisión política de no enviarlos y que hay hoy un gobierno municipal que se está haciendo cargo de esas obras”, reflexionó.

En este sentido, la edil ejemplificó señalando con la “obra del ex quiosco Fénix, que es fundamental para los productores de la ciudad, el natatorio que va a ser una obra fundamental para todos los vecinos de Chacra 2, Chacra 4, siendo que será una obra importantísima en la Patagonia, como así también se va a seguir avanzando en todos los barrios con distintas obras”.

Además, recordó que “también se hizo un reconto de las obras y del plan que hubo de asfaltado en todo el verano, donde se llegó a todos los barrios de la ciudad, entonces ahí vemos como el esfuerzo que hacen los vecinos en el pago de los impuestos se ven reflejados en obras para la ciudad”.

Asimismo, consideró que “la verdad el año 2024 ha sido un año muy complejo, un año donde hubo que repensar, como dijo el Intendente, en cómo vamos a ocupar los recursos y nos encontramos con otro año con decisiones políticas del gobierno nacional también de hacer recortes en lo que tiene que ver con el ámbito de la salud y eso hace que crezca también la atención a nivel municipal”.

Por lo cual, remarcó que “la atención en los centros de salud municipales se ha ampliado muchísimo, hacen un esfuerzo enorme los trabajadores municipales del ámbito de la salud, son temas que este año los vamos a tener que trabajar en el ámbito Legislativo, ver cómo los distintos bloques políticos acompañan al intendente a gestionar y ver cómo con los pocos recursos que tenemos seguimos sosteniendo la ciudad Río Grande”.

Por tal motivo, indicó que “hablar de obras de salud, educación, generación de empleo, como así también seguir avanzando en todo lo que tiene que ver con la planificación es importantísimo para el desarrollo de nuestra ciudad”.

Arce sostuvo como muy importante el “acompañamiento que se les hace a los jóvenes de la ciudad y el anuncio que hizo con respecto a este nuevo centro de adicciones es una deuda que tiene la provincia de Tierra del Fuego con los vecinos de Río Grande y de toda la provincia, dado que hablar de las adicciones es hablar de una problemática que existe en nuestra ciudad y lo hizo también este gobierno municipal cuando creó el Centro de Salud Mental”.

Por otro lado, la edil dijo que “vivimos estos tiempos con mucha preocupación porque Tierra del Fuego ha sido una de las provincias más golpeadas en lo que tiene que ver con los despidos, no es un discurso, sino que hay datos concretos de que Tierra del Fuego ha sido y sigue siendo muy golpeada”.

Ante la falta de envíos de fondos de parte de Nación hacia los Municipios y como esto afecta al desarrollo de la obra pública, Arce manifestó que “la semana pasada tuvimos la noticia de que no existe más el Procrear y por lo tanto serán los municipios como las provincias quienes se harán cargo de esa necesidad que tienen los vecinos de Río Grande”, expresó, al tiempo que agregó que “el Intendente recordó que el Municipio ha entregado más de 200 terrenos en nuestra ciudad y que hay que seguir trabajando porque hay una necesidad de la casa propia que el vecino la espera y que no hace diferenciación de a qué gobierno le corresponde, pero lo cierto es que hoy se encuentran los gobiernos provinciales y los gobiernos locales con más responsabilidades, mientras que el gobierno nacional habla de un corrimiento del Estado, entonces es el Municipio de Río Grande que hoy está apostando a un Estado presente, pero también a un Estado eficiente que cuida los recursos de los vecinos de la ciudad, por lo tanto en ese camino vamos a trabajar en este año legislativo”.

