Crece la preocupación por los accidentes con guanacos en la ruta

La presencia de guanacos en las rutas de Tierra del Fuego ha generado preocupación entre las autoridades debido al incremento de accidentes en los últimos días. Pedro Franco, secretario de Protección Civil de la provincia, alertó sobre esta situación en una entrevista en ((La 97)) Radio Fueguina, donde confirmó que en menos de diez días se han registrado tres incidentes con estos animales, con un total de cinco siniestros contabilizados desde el comienzo de la temporada.

Franco destacó la preocupación que genera el aumento de colisiones con guanacos en la ruta que conecta Río Grande con Tolhuin y San Sebastián. Este miércoles «particularmente, tuvimos dos siniestros con guanacos, uno a la mañana y otro a la tarde, cerca del puente de Justicia, lo que es bastante alarmante”, declaró.

Este tipo de incidentes, a menudo no denunciados, resalta la necesidad de que los conductores adopten una conducción defensiva.

Según Franco, varios factores contribuyen a estos accidentes. «La época actual coincide con el apareamiento de los guanacos, lo que provoca peleas territoriales y desplazamientos hacia áreas cercanas a la ruta, buscando pasturas que también compiten con el ganado”, explicó. Estos animales tienden a aproximarse a la carretera, lo que aumenta el riesgo de colisiones.

El comportamiento errático de los guanacos también es un factor crítico en los accidentes. «Un guanaco puede saltar cercos con facilidad y su coloración les permite camuflarse en el entorno, dificultando su identificación para los conductores”, agregó Franco. Esto hace que, al viajar a alta velocidad, sea complicado reaccionar a tiempo.

El secretario de Protección Civil recomendó a los conductores reducir la velocidad al transitar por estas áreas, sugiriendo una velocidad controlada de 20 km/h. “Si vengo a 120 km/h no puedo bajar a 80 km/h, ya que el riesgo sigue existiendo. La recomendación es bajar a 20 km/h, poner balizas y transitar con cuidado”, comentó.

Franco también enfatizó la importancia de alertar a otros conductores al avistar guanacos. “Se debe comunicar a los vehículos que vienen de frente, pero no tocar la bocina, ya que esto puede asustar a los guanacos y provocarlos a entrar en la vía, causando accidentes”, advirtió.

Con todos estos factores en juego, resulta fundamental que los conductores mantengan la precaución al transitar por la Ruta 3, especialmente en los sectores que conectan Río Grande con Tolhuin y San Sebastián.