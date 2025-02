Arce busca retomar el proyecto del mapa de riesgo hídrico

La concejal de Río Grande, Alejandra Arce, fue entrevistada en el programa “Un Gran Día” de ((La 97)) Radio Fueguina tras la apertura de las sesiones legislativas de este año. Durante la conversación, habló sobre las líneas de trabajo que su bloque, Provincia Grande, llevará adelante junto al concejal Jonathan Bogado.

Enfocándose en temas como el medio ambiente y la infraestructura, la edil destacó su compromiso de responder a las necesidades de la ciudad y del Ejecutivo municipal. “Vamos a continuar trabajando en las áreas que hemos elegido, principalmente en relación con el ambiente y el apoyo a la obra pública del intendente”, declaró Arce. Subrayó la importancia de la accesibilidad y el desarrollo de la infraestructura, enfatizando que las normas legales deben acompañar el crecimiento de Río Grande.

Arce mencionó que colabora regularmente con funcionarios para obtener información que permita adaptar y mejorar el marco legislativo conforme a las nuevas realidades de la ciudad. “A medida que Río Grande crece, surgen nuevas necesidades y cambios que debemos atender desde nuestro rol en el concejo”, explicó.

Entre los temas centrales que abordó la concejal se encuentra el mapa hídrico elaborado en conjunto con la Universidad de Tierra del Fuego, que identifica las áreas de riesgo hídrico en la ciudad.

“No sé si faltan normas, creo que ya existen. Por ejemplo, el año pasado trabajamos en un mapa hídrico relacionado con los espacios de riesgo en la ciudad, ya que sabemos que el clima está cambiando”, explicó la funcionaria.

“Lo hemos visto este verano, con situaciones de riesgo hídrico y la necesidad de cuidar los espacios verdes. Es crucial que existan herramientas como esta, especialmente al comenzar una construcción, ya sea pública o privada”, afirmó Arce. “Es fundamental evaluar cómo cada movimiento de suelo puede afectar a la ciudad”, añadió. La concejal explicó que el objetivo de esta iniciativa es proporcionar una herramienta útil para quienes se dedican a la planificación y construcción, asegurando que estén informados sobre las condiciones del suelo y del entorno antes de iniciar cualquier proyecto.

Además, Arce reflexionó sobre la relevancia de las normas existentes, señalando que algunas podrían no ser aplicables en el contexto actual. “Es necesario que los vecinos participen en el proceso normativo. Muchas normas carecen de sentido hoy en día y sería importante revisarlas”, puntualizó.

“Debemos tener una visión clara de dónde y cómo construiremos, evaluando qué tipo de trabajo necesita el suelo. Aunque desde lo legislativo no se les suele dar tanta importancia, resulta fundamental para quienes trabajan en hábitat, ya que cada movimiento de suelo puede impactar en la ciudad”, detalló Arce.

“Hoy, observamos que las lluvias en Río Grande son cada vez más frecuentes y eso genera inundaciones, sumado a que la ciudad no cuenta con un sistema adecuado de desagües”, sostuvo la funcionaria.

“El mapa hídrico, trabajado con la Universidad de Tierra del Fuego, es una herramienta que continuaremos utilizando este año, ya que proporciona una visión anticipada de las obras futuras -mencionó Arce-. Esto beneficiará a quienes trabajan en el ámbito del Ejecutivo municipal, así como a los vecinos y empresas privadas que desean iniciar construcciones en la ciudad, ya que les permitirá entender mejor el tratamiento del suelo en áreas de riesgo hídrico. No significa que no se pueda construir, sino que se necesita una perspectiva adecuada antes de comenzar”.