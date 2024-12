Entregan 69 decretos de preadjudicación y canon de uso de tierras

La Municipalidad de Ushuaia entregó 69 decretos de preadjudicación y canon de uso de terrenos a familias de los barrios en proceso de regularización dominial ‘Barba de Viejo’ y ‘La Encantada’ ubicados en Andorra, como así también ‘Cerro Místico’ y ‘Cerro Esfinge’ en el Dos Banderas.

El jefe de Gabinete Sebastián Iriarte, que encabezó el acto junto al secretario de Habitat y Ordenamiento Territorial David Ferreyra, acercó el saludo del intendente Walter Vuoto a las familias presentes en la sala Niní Marshall y aseguró que “esta entrega de decretos significa mucho más que un paso administrativo, burocrático y necesario; porque genera derecho, genera arraigo y que los vecinos y vecinas puedan mejorar la calidad de vida”. Acompañaron a las familias la diputada nacional Carolina Yutrovic, el concejal Nicolás Pelloli, Secretarios y Secretarias del Ejecutivo municipal.

Iriarte recordó que la gestión de Walter Vuoto “llegó en 2015 con el mensaje de terminar con ‘los de arriba y los de abajo’, veníamos a romper con esa lógica, pensando en una ciudad para todos y para todas”. Se refirió al contexto nacional como “muy complejo” y enumeró las consecuencias directas de la ‘motosierra’ y la ‘licuadora’ actuales sobre la calidad de vida de los vecinos y las vecinas.

“Pasaron motosierra a más de 20 mil millones de pesos para obras muy importantes para la ciudad, obras para servicios en la urbanización San Martin, agua para el sector KyD, obras con financiamiento internacional que también están caídas, con liviandad y sin respetar acuerdos ya firmados, la obra en la entrada de la ciudad, procesos licitatorios en marcha a los que le pasaron la motosierra”.

Anunció que “frente a eso, no nos vamos a resignar y vamos a cumplir con las promesas realizadas, seguir trabajando para regularizar los barrios que faltan, seguir con las obras que se quedaron sin financiamiento y ser más eficientes en el uso del recurso”. Y aseguró que “el año que viene se va a discutir qué modelo de país queremos. Nos van a tener a nosotros defendiendo un modelo de país que integre y que no expulse, que piense en la mejora de la calidad de vida y no que mande motosierra por obras que tiene que ver con el agua, las cloacas y los servicios”.

Paola Minolfi, vecina del Dos Banderas saludó a las familias y dijo “hace 18 años y 7 meses que espero esto, y hoy llegó el día”. Recordó la historia compartida, “ingresé al barrio, como todos ustedes, con la necesidad de tener un techo. En el año 2006 era mucho mas difícil porque en ese momento defendernos del intendente de turno, porque siempre nos quería prender fuego las casas. Al año cambiamos de intendente, ya no nos prendían fuego las casas, sino que las mandaban a romper, cuando teníamos que dejarlas para ir a trabajar. Eramos 22 familias que debíamos resistir para cuidar nuestros techos, trabajar, cargar agua, arrastrar garrafas, buscar leña y diseñar alternativas para tener luz”.

“En 2015 tuvimos otro intendente. Walter Vuoto llegó a la intendencia y, paralelamente, yo asumía el cargo de presidenta barrial. Les dije a los vecinos que iba a trabajar para la regularización, pero que mientras tanto quería que mis vecinos vivan mejor. Y un día, en la sesión para la desafectación de tierras en el año 2016, Vuoto nos dijo ‘las tierras son del pueblo y para el pueblo’, y con esa frase pude comenzar a soñar lo que luego se convertiría en gestiones en conjunto”, contó Minolfi.

Destacó que lograron “el arreglo de las calles, dejamos de depender de un garrafero y el municipio entregó zepellings, subsidios a 46 familias que no podían costearlos. Le pedí otra reunión y de allí salió el segundo acceso al barrio. Tuvimos otra reunión y salimos de ahí con obras de agua y, por el trabajo en conjunto, muchos vecinos que hoy reciben el decreto cuentan con esa obra de agua realizada.

En junio de 2020, en plena pandemia, consiguieron los recursos para tener, por primera vez en la historia, un camión de reparto de agua. Luego vinieron los arreglos en la escalera de acceso a la garita, la trama vial, la desafectación de tierras, la puesta en valor de la plaza Nunca Jamás, la posibilidad de ampliación de casas que deseen mejorar su calidad de vida”. Y enfatizó que “antes nos peleábamos porque nos destruían la casa y ahora nos enojamos porque un trámite dura dos semanas”. Agregó que “sacamos la resolución para que taxis y remises puedan subir a los barrios, cosa que antes nos negaban.

“Todo esto nos dio el intendente Vuoto. Hoy estamos recibiendo nuestros decretos sabiendo que cuando volvamos a nuestras casas vamos a tener agua, luz, gas, leña, y que un taxi nos va a dejar en la puerta. Vuoto nos dio la posibilidad de que nuestra casa se transforme en un hogar. Y con ello construimos sueños, oportunidades y redes de apoyo. Pueden decir que es lo que corresponde, pero ¿saben qué?, los demás intendentes también tenían la obligación y sin embargo, nunca lo hicieron. Lo único que hicieron fue destruirnos”.

“Todo lo conquistado en estos 9 años fue gracias a la decisión política de un intendente que entendió que la gente tiene necesidades y que escuchando al pueblo se puede mejorar la calidad de vida. Espero que para los que crea que todos los políticos son lo mismo, puedan ver que no es lo mismo un político que quita derechos, que quien los da”, finalizó.

Recordó a Luis Torres y otros dirigentes del barrio, “a cada vecino que creyó y soñó con este día, a aquellos vecinos que hacen del barrio un lugar mejor para vivir. Agradeció a sus hijos, “ellos mejor que nadie entendieron que la patria es el otro y que nadie se salva solo”.

El secretario de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Ferreyra, dio paso a la entrega de decretos de regularizaciones dominiales y aseguró que “nuestro proyecto como municipio tiene que ver con regularizar el 100% de los barrios autogestinados que hoy tiene la ciudad de Ushuaia y seguir distribuyendo de la manera mas eficaz el suelo urbano” y agradeció a las familias, al personal municipal de la propia Secretaría y de las Secretarías de Cultura y Educación, Legal y Técnica y Protocolo.