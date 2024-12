Entregan 33 decretos de preadjudicación de tierras al SUTEF

En el centro cultural ACTUAR se llevó adelante el acto con la presencia de las familias beneficiadas y el acompañamiento de la concejala Yésica Garay y el concejal Pelloli e integrantes del Gabinete municipal.

El acto estuvo presidido por el secretario de Habitat y Ordenamiento Territorial de la Municipalidad David Ferreyra, acompañado del secretario general del SUTEF Horacio Catena y la secretaria adjunta Soledad Rottaris.

Horacio Catena agradeció al intendente Walter Vuoto, al secretario David Ferreyra y al equipo de Habitat. “Somos una organización que nos caracteriza la protesta, la incomodidad en la lucha política, pero también cuando pasan estas cosas somos agradecidos”, dijo.

Recordó que durante los meses de invierno mantuvieron una reunión con Ferreyra y el equipo de la Secretaría y trazaron un plan de trabajo, “y los tiempos se cumplieron; por eso lo agradecemos, le agradecemos al equipo, a Walter, a la gestión por disponer del tiempo para poder cambiar lo que habíamos previsto hace mucho tiempo”.

El dirigente sindical adelantó que “ahora empieza otro camino que es el de construir” y, en tal sentido, contó que “ya le hemos pedido a la Provincia que se incorpore al FAMP la apertura de las calles y la colocación de servicios”.

Mencionó la experiencia del sindicato docente con el barrio Alakalufes II donde se entregaron 264 terrenos.

“Todo tiene aprendizaje, no nos gusta cuando hay una necesidad tan grande y hay terrenos que no se ocupan. Eso no habla bien de quien no lo ocupa, de quien ha dejado a otra familia de compañeros esperando. Por eso le hemos pedido a la Intendencia que avance con la desafectación de aquellos compañeros y compañeras que accedieron porque les correspondía y después de tanto tiempo no han hecho nada».

Catena agradeció el acompañamiento de integrantes del SUTEF de Río Grande “porque para nosotros este momento es muy importante como organización”. “Ojala que los compañeros y compañeras de Tolhuin puedan lograrlo, que los escuche (Daniel) Harrington, ojalá que (Martín) Perez escuche y habilite la soluciones para los compañeros de Río Grande. Por lo pronto, agradecido a Walter (Vuoto) por la gestión, porque nos escuchó, porque vamos caminando un camino que es super transparente. Porque además quiero resaltar eso, no hay un solo compañero que vaya a recibir hoy su decreto que haya podido elegir dónde y al lado de quién, sino que todos entraron a una bolsa, sortearon y fue lo que les tocó. Me parece que eso también es digno de reconocer. Y todo el mundo cumplió con la documentación”, expresó el dirigente de la docencia fueguina.

Por su parte, el secretario de Habitat y Ordenamiento Territorial David Ferreyra resaltó el trabajo con las organizaciones y la cogestión y adelantó que están trabajando en la resolución de la construcción de viviendas.

“En un contexto nacional, con un gobierno que se ha retirado de escena y ha definido no transferir fondos a las provincias y municipios para la obra pública y nos ha complicado con varias obras para la ciudad”, explicó.

“Particularmente en lo que tiene que ver con lo habitacional, nos complicó con las 120 viviendas del ProCreAR, la expansión del KyD con 66 viviendas, agua y cloacas delKyD, la segunda etapa de la urbanización San Martín, que también los vamos a trabajar con gestión asociada, nos ha imposibilitado de gran manera lo que es desarrollar infraestructura para entregar soluciones habitacionales. Pero más allá de eso, destaco el compromiso de Walter y de las entidades con las que seguimos trabajando”, dijo Ferreyra.

Confirmó que están gestionando créditos hipotecarios con entidades privadas y explicó que “con esta entrega de adjudicación de predios, que es la ultima de este año, hemos entregado 408 lotes en el 2024 y esas familias tienen la necesidad de construir; por eso estamos trabajando en los créditos hipotecarios y estamos trabajando para trabajar en el Concejo Deliberante una modificación a las normativas, para que aquellas familias que puedan tener la prefactibilidad de una entidad bancaria puedan tener un título de propiedad para ser beneficiario de ese crédito y poder empezar a construir”.

Ferreyra anunció que “para el próximo año legislativo vamos a avanzar en esto, hemos entregado 2000 lotes en toda la gestión de Walter Vuoto, más de 1800 regularizaciones dominiales, más de 70 proyectos productivos, por eso cuando el intendente plantea que a su llegada el eslogan era que ‘no había tierra’, vaya si hemos demostrado que tierra había”.

“Había que gestionar la tierra, distribuirla, trabajar con entidades y con la demanda individual y eso hicimos y ojala que el año que viene podamos continuar en esta lógica de poder transitar el 2025 con más entrega de tierras y generar suelo urbano para su distribución”, concluyó el secretario Ferreyra, al tiempo que anunció un próximo sorteo para lotes en Barrancas del Pipo y avanzar el año próximo en la segunda etapa de la urbanización San Martín.