Fracasó una jugada del PRO para forzar la jura de Garramuño en Diputados

Este miércoles volvió a estirarse la novela de la sucesión de Héctor “Tito” Stefani, el fallecido diputado Nacional por Tierra del Fuego. Una jugada a fondo del PRO para forzar la jura de Ricardo Garramuño, naufragó cuando la Cámara se quedó sin quórum en el preciso instante en que se preparaba el acto de jura del referente de Somos Fueguinos, quien esperaba en uno de los palcos ése, su momento soñado.

Garramuño sostiene una controversia judicial por la herencia de la banca con la abogada riograndense Dalila Nora, instancia que se encuentra a decisión de la Corte Suprema de Justicia, pero que la bancada del PRO quiso ´puentear´, adelantándase al fallo judicial.

La propuesta de tomar juramento a Garramuño fue expresada por la diputada del PRO Sivana Giudici, y rebatida por el jefe del bloque radical De Loredo, en el transcurso de la sesión preparatoria, en la que se votaron las autoridades de la Cámara y se ratificó a Martín Menem en la presidencia del Cuerpo.

Sin embargo, tras la elección de autoridades y la exposición de argumentos de ambos sectores en torno a la jura, una moción de orden provocó un cuarto intermedio en la sesión, tras el cual no se pudo recuperar el quórum, en razón de que varios diputados se habían retirado de sus asientos.

No estando previstas más sesiones ordinarias ni especiales este año, es posible que la definición sobre la disputa por la banca que le corresponde a Tierra del Fuego quede postergada para el 2025, lapso en el cual podría expedirse la Corte Suprema, alterando una vez más el escendario de la disputa política.

Haciendo historia



La secretaria Parlamentaria de la bancada del PRO, Silvana Giudici, pidió la palabra para reclamar que se le tome juramento a Ricardo Garramuño, por considerar que ya es operativa la sentencia de la Cámara Nacional Electoral, la cual no fue impugnada.

En efecto, la CNE le dio días pasados la razón a Garramuño, pero la cuestión aún no ha sido resuelta por cuanto la otra aspirante al cargo, la radical Dalila Nora, anticipó que apelaría ante la Corte Suprema.

El reclamo de su correligionaria fue apoyado por el presidente del bloque UCR, deseoso de sumar un miembro, pero desde el Pro se sostiene que se le debe tomar juramento a Ricardo Garramuño, entendiendo que “no tiene razón De Loredo. Según se sostien desde esa bancada, todos los bloques menos la UCR “reconocen que debe asumir Garramuño”.

El fallecimiento del diputado del Pro “Tito” Stefani, sucedido el 12 de octubre pasado, pareció abrirle el camino originalmente a Garramuño para que fuera él quien completara el mandato dejado por el fallecido legislador fueguino. Porque atento a la Ley de Paridad de Género, se interpretaba que reglamentariamente había que saltear a la número dos de la lista original de 2021 de Juntos por el Cambio, para beneficiar al primer varón después de Stefani, quien era el citado Garramuño.

Pero Garramuño figuraba como primer suplente. Dalila Nora, la siguiente en la lista detrás de Stefani, reclamó para sí ese lugar argumentando que solo ella y el legislador fallecido figuraban como candidatos titulares.

Dalila Nora fue a la justicia planteando que la ley establece que ante un caso como el sucedido con Stefani, el mismo debería ser sucedido por el candidato de su mismo sexo que figure en la lista como “candidato titular”.

Basaba su reclamo en la Ley 27.412, que en su artículo 3° indica que el artículo 164 del Código Electoral Nacional establece que “en caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente de un/a diputado/a nacional lo/a sustituirán los/as candidatos/as de su mismo sexo que figuren en la lista como candidatos/as titulares según el orden establecido”. Y plantea que “una vez que ésta se hubiere agotado ocuparán los cargos vacantes los/as suplentes que sigan de conformidad con la prelación consignada en la lista respectiva y el criterio establecido en el párrafo anterior”.

El juez federal fueguino Federico Calvete le dio la razón a quien figuraba segunda en la lista y promovió su reclamo a través del Movimiento de Mujeres Paritaristas de Tierra del Fuego.

Previsiblemente, Garramuño no se quedó quieto y ahora fue el que apeló. En ese marco, en la reunión de Labor Parlamentaria que antecedió a la fallida sesión convocada para tratar la semana pasada “ficha limpia”, el tema fue abordado, siendo motivo de una calurosa discusión. En la que se aclaró que nadie asumiría hasta tanto no estuviera resuelto judicialmente el tema. El radicalismo se ilusionaba con tener un miembro más, en tanto que en caso de ganar Garramuño la pulseada, formaría un bloque unipersonal, aliado al Pro, según trascendió.

Ahora bien, el fiscal federal Ramiro González consideró que de acuerdo a “la interpretación del artículo 164 de la Cámara Electoral Nacional según la cual se establece allí una regla de reemplazo que confiere prioridad a candidatos/as titulares sobre los/s suplentes, disponga que la vacante producida por el fallecimiento del diputado nacional por el Distrito de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Sr. Héctor A. Stefani, debe ser ocupada por la Sra. Dalila Verónica Nora”.

Sin embargo, la Cámara Nacional Electoral resolvió que “toda vez que la regla general de sustitución establecida para supuestos como el de autos es por personas del ‘mismo sexo’ -según el artículo 164 del Código Electoral Nacional, cuya inconstitucionalidad no fue alegada en el caso ni resulta manifiesta- corresponde que la vacante producida por el fallecimiento del diputado nacional Héctor A. Stefani sea ocupada por el candidato Ricardo Garramuño”.

Así las cosas, el fallo firmado Alberto Dalla Via, Daniel Bejas y Santiago Corcuera, más el secretario de la Cámara Hernán Goncalves Figueiredo no tuvo en cuenta la recomendación del Ministerio Público, y revocó la sentencia apelada.

(con información de parlamentario.com)

Notas relacionadas

Más noticias