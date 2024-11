Dalila Nora: “Ellos necesitan que asuma Ricardo Garramuño”

La disputa por la banca de diputada nacional que enfrenta a Dalila Nora y Ricardo Garramuño continúa generando tensión, mientras el caso avanza hacia la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En este contexto, la abogada riograndense Dalila Nora, por ((La 97)) Radio Fueguina criticó severamente la postura de la Cámara de Diputados, que avaló la jura de Garramuño pese a un fallo judicial favorable a su posición. Según Nora, esta decisión no solo afecta su caso particular, sino que también pone en cuestión principios fundamentales de la representación democrática y la equidad de género.

“Ellos necesitan que asuma Ricardo Garramuño”, expresó Nora al referirse al accionar de la Cámara baja, y explicó que el fallo del juez electoral de primera instancia, Federico Calvete, había reconocido su derecho a acceder a la banca vacante.

Este fallo, según destacó, marcó un doble triunfo: “Primero, porque habíamos logrado la primera sentencia con perspectiva de género, que eso es lo más importante que tiene esta situación. Y segundo, que el colectivo paritarista de nuestra provincia logra ser registrado con su primer amparo colectivo”.

La abogada subrayó que este antecedente judicial es el primero de su tipo en Argentina, al haber sido promovido por un colectivo en defensa de los derechos de género, lo que calificó como un avance significativo.

Sin embargo, también señaló que la respuesta institucional no estuvo exenta de obstáculos. “Hay tanta información que la gente no sabe ni en qué situación estamos hoy. En el marco de la acción de amparo, nosotros reclamamos que no podíamos ni siquiera ingresar la documentación a la Cámara de Diputados, que eso fue lo que dio el puntapié inicial a toda esta situación”, relató.

El fallo de primera instancia no solo le otorgó el derecho de presentar la documentación, sino que, según Nora, estableció que le corresponde ocupar la banca. No obstante, tanto Garramuño como la Cámara de Diputados apelaron la decisión, lo que añadió una nueva dimensión política al conflicto. “Estábamos preparados para la apelación de Garramuño, no nos sorprende, porque si tenés una intención sobre la banca, por supuesto que ibas a apelar el fallo”, reconoció.

Pero, destacó como llamativo que la Cámara apelara antes incluso de que lo hiciera su contendiente, lo que interpretó como un acto parcial en contra de su acceso al escaño. “Esto muestra la parcialidad que tiene la Cámara en cuanto a que asuma una mujer. No es que asuma Dalila, ellos necesitan que asuma Ricardo Garramuño” reprochó.

El caso también generó debates internos en el Congreso. Según Nora, la decisión de apelar no fue consultada con el cuerpo legislativo, lo que evidenció un quiebre en las prácticas institucionales. “La jefatura de la Cámara, el presidente, el vice, no consultaron al cuerpo si quieren apelar o no, como tienen que hacerlo. Esto generó un conflicto dentro del poder Legislativo”, sostuvo.

Asimismo, subrayó que esta situación sienta un precedente preocupante para el sistema democrático, ya que el accionar unilateral de las autoridades de la Cámara contradijo la obligación de actuar en representación de las provincias.

En este marco, el rol de algunos diputados fue clave para detener la jura de Garramuño mientras la disputa legal sigue su curso. Nora destacó el apoyo recibido del presidente de uno de los bloques de la UCR, Rodrigo De Loredo, quien cuestionó la discriminación de género implícita en el caso y logró acuerdos con otros bloques para suspender la jura: “De Loredo me dice ‘él puede jurar, él no va a ser como vos, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es que respeten que esta banca es de una mujer y que sos segunda titular en esa lista’”.

Para Dalila Nora, la resolución final dependerá de la Corte Suprema de Justicia, instancia a la que presentó una apelación junto con el colectivo Mujeres Paritaristas del Fin del Mundo. Mientras tanto, el caso continúa reflejando no solo un conflicto individual, sino también una lucha más amplia por la igualdad de género y la representación democrática en el ámbito legislativo. “Lo que hay que esperar es la sentencia definitiva que la va a tener la Suprema Corte”, concluyó.