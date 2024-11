Pablo Blanco denunció que hay $161 mil millones del FAMP retenidos por Nación

El Senador Nacional Pablo Daniel Blanco (UCR) interpeló en el recinto al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación sobre tres temas puntuales: el radar de Leolabs situado en cercanías de Tolhuin, sobre las recientes votaciones de la Cancillería Argentina en las Naciones Unidas -especialmente en lo que respecta a la cuestión de la soberanía sobre las Islas Malvinas- y sobre el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina, aportados por empresas privadas para llevar adelante distintos proyectos.

El Senador fueguino exigió al ministro Guillermo Francos que urgentemente parte del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva de Tierra del Fuego sea liberado para solucionar la crisis energética de Ushuaia. El FAMP se ha triplicado en un mes y ya hay más de 161 mil millones de pesos.

Blanco también demandó el desmantelamiento del radar de Leolabs en el corazón de la isla y pidió informes sobre las recientes votaciones de la Cancillería Argentina en las Naciones Unidas, especialmente en lo que respecta a la cuestión de la soberanía sobre las Islas Malvinas.

Blanco analizó los informes del fondo productivo en Tierra del Fuego y expresa su preocupación por la falta de ejecución de proyectos eléctricos aprobados, a pesar de contar con recursos significativos. Pide al Ministro aclaraciones sobre la situación energética en la región.

El FAMP se triplicó en un mes

Blanco detalló los tres informes sobre el monto del FAMP, el del 15 de mayo era de 46.140 millones, el del 4 de septiembre de 56.914 millones y el del 30 de septiembre hay 161.444 millones de pesos.

“La cifra ha crecido de una manera impresionante en un año y ese dinero permanece retenido. Quiero saber qué están esperando para liberar esos fondos. A qué se debe la demora. Tierra del Fuego los necesita para reactivar rápidamente inversiones destinadas a la generación de la energía eléctrica de manera urgente”, exigió.

“Si hay proyectos ya aprobados para llevar adelante ¿Por qué en esta última respuesta que usted nos dio se nos dice que los están evaluando? ¿En qué quedamos? Estas contradicciones son inadmisibles. No se puede jugar así con las necesidades de ciudades enteras como Ushuaia que se quedan días sin luz por falta de energía eléctrica”, recriminó el radical a Francos.

“Si hay proyectos aprobados ¿por qué no los ejecutan? No vaya a ser que sigan juntando plata en este fondo destinado a la reconversión productiva fueguina para que un día venga un iluminado y decida mandar todos esos recursos a rentas generales, como lo están proponiendo en la cámara de Diputados”, advirtió.

Desmantelamiento del ‘radar inglés’

El Senador Pablo Daniel Blanco exige al Ministro Guillermo Francos claridad sobre el funcionamiento del radar de Leolabs en cercanías de Tolhuin.

Pidió que brinde información precisa sobre el estado y funcionamiento del radar de Leolabs, instalado en cercanías de Tolhuin, Tierra del Fuego.

En reiteradas ocasiones, el Senador Blanco ha planteado inquietudes sobre la instalación de este radar, que ha generado preocupación en la comunidad local. A pesar de las respuestas recibidas por parte del gobierno, el legislador ha manifestado que la situación sigue sin esclarecerse, ya que el radar continúa visible y aparentemente operativo en la ruta, a pesar de las afirmaciones de que su autorización había sido revocada.

“Cada vez que paso por la zona, el radar sigue en su lugar, funcionando como si nada hubiera cambiado. Me preocupa que no haya claridad sobre si realmente está operativo o si se han tomado las medidas necesarias para desactivarlo. La falta de información genera desconfianza y preocupación en la población”, afirmó el Senador Blanco.

El legislador también recordó que, en una reunión con representantes de la empresa, se le informó que el radar estaba en periodo de prueba y que contaba con control remoto, lo que aumenta la inquietud sobre su uso y la posible recopilación de datos sensibles.

“Es fundamental que el gobierno aclare de una vez por todas si este radar está funcionando o no. La instalación de un radar de capitales ingleses en nuestra provincia no es un tema menor, especialmente considerando la historia de usurpaciones en la región. Necesitamos una respuesta clara y contundente”, agregó Blanco.

El Senador Blanco ha instado al Ministro Francos a que se pronuncie sobre este asunto y garantice que se tomen las medidas necesarias para proteger la soberanía y la seguridad de Tierra del Fuego.

La respuesta de Francos

Guillermo Francos discutió la situación del radar Leolabs, aclarando que no es un radar militar, sino un observador de residuos espaciales. Afirma que la Argentina podría beneficiarse de su uso, y espera un informe técnico para más detalles.

“Yo ahí tengo una visión que a lo mejor no coincide con la suya, porque yo estuve reunido con la gente del Leolabs atento a esta situación un poco anómala, si se quiere, porque fue una instalación autorizada y después como desautorizada”, dijo el funcionario nacional.

Aseguró que “pedí informes técnicos porque entiendo que su apreciación es la de otros, está referida a que ese radar pueda ser utilizado en alguna vinculación con el conflicto que tenemos por la soberanía con Malvinas y en realidad este radar, según las explicaciones que hasta aquí he recibido y espero que estén pronto reflejadas en un informe, es que esto no es realmente un radar sino es un observador de la circulación, no solamente satelital, sino de residuos espaciales”.

Aquí el ministro aseguró que le mostraron cómo funcionaba este ingenio, en forma simulada ya que teóricamente no está funcionando este radar, “por lo que me dijo la gente de esta empresa que de hecho no es una empresa inglesa, es una empresa americana con alguna participación minoritaria inglesa, pero yo entiendo que no está funcionando, pero sí me mostraron, me hicieron una demostración de cómo funciona y efectivamente se ve nada más que el espacio, no tiene posibilidad de ver horizontalmente, de analizar horizontalmente y yo creo que la Argentina puede sacarle también mucho provecho a la utilización, a poder utilizar ese observador en beneficio del país, así que, pero voy a esperar el informe final y ver qué resolución se toma antes de poder contestarle totalmente la pregunta, pero sepa que estuve en el tema, pregunté, averigüé, hablé con el Ministerio de Defensa sobre el particular, estoy en el tema”.

Por su parte Blanco dijo que “lamentablemente, de sus declaraciones me surge que hay pocas esperanzas de que ese radar sea desmantelado y niega la doble posibilidad de utilización científica y militar” dijo y agregó: “por más que la respuesta del Jefe de Gabinete sostenga escuetamente que la actividad del Radar instalado en Tolhuin por la empresa Leolabs está cancelada, todo indica que goza de excelente salud”.

Votación argentina en la ONU

“He observado con atención las decisiones de nuestros representantes en la ONU y me llama la atención el cambio de postura que se ha evidenciado en las votaciones, lo cual parece estar en desacuerdo con la política exterior que históricamente ha sostenido la República Argentina. En particular, me preocupa que el reciente cambio de Canciller haya sido motivado por un voto que se alineó con las posiciones de Estados Unidos e Israel, en lugar de mantener la coherencia con la política internacional que nuestro país ha defendido en relación a Malvinas”, interpeló Pablo Blanco.

En ese sentido, el senador radical le recordó a Francos que “es fundamental recordar que la política exterior de Argentina no debe estar supeditada a la voluntad del presidente de turno, sino que debe ser guiada por un andamiaje institucional sólido, que incluye a la Cancillería y a todos los funcionarios que han trabajado durante años en la defensa de nuestros intereses soberanos. Las decisiones que se tomen en este ámbito tienen un impacto directo en el reclamo legítimo y constitucional que Argentina sostiene sobre las Islas Malvinas”.

Además, “me preocupa que, a pesar de las afirmaciones de la Canciller sobre una supuesta mejora en las votaciones en la ONU, los resultados recientes indican una disminución en el apoyo que hemos recibido en comparación con años anteriores. Esto podría tener consecuencias negativas en el próximo tratamiento del reclamo por Malvinas en junio del próximo año”.

Finalmente solicitó la intervención de Francos “para que se brinde una explicación clara sobre las razones detrás de estas votaciones y cómo se está alineando la política exterior argentina con los intereses nacionales en el contexto internacional actual. Es esencial que podamos contar con una estrategia coherente y sostenida que respete el reclamo soberano de nuestro país”.

