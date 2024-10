Nora: «Parece que el que llega primero es Diputado»

El ex concejal de Ushuaia fue a Buenos Aires a reclamar la banca del fallecido Stefani. La abogada sostiene que el electorado eligió la fórmula que integraba ella como titular. Y anticipó acciones legales si no logra asumir.

El reclamo por la sucesión de la banca del fallecido diputado Héctor ‘Tito’ Stefani ha generado un conflicto legal y político de proporciones en Tierra del Fuego.

La abogada Dalila Nora, quien fue compañera de fórmula de Stefani en las últimas elecciones legislativas, afirmó que el ex edil ushuaiense Ricardo Garramuño, suplente en la nómina de Juntos por el Cambio, presentó formalmente su reclamo para ocupar la banca en la Cámara de Diputados. Nora, por su parte, sostiene que el escaño le corresponde y está dispuesta a llevar el caso a la Justicia en caso de ser necesario.

Según declaraciones realizadas por la abogada a FM del Pueblo, Ricardo Garramuño se presentó a reclamar la banca el martes en Buenos Aires. Como respuesta, ella también decidió presentar su solicitud ante la Cámara.

“El electorado de Tierra del Fuego no eligió a Ricardo Garramuño, sino a la fórmula Stefani y Nora”, subrayó Nora. Además, adelantó que, si la Cámara no resuelve a su favor, realizará una presentación judicial. “Hay muchos antecedentes que nos favorecen, lo que pasa es que algunos interpretan mal los fallos judiciales”, agregó.

Nora explicó que su presentación responde a lo que considera una acción indebida por parte de Garramuño, quien, a su juicio, “se había arrogado un derecho que no le corresponde”. Detalló que el martes, mientras el de Somos Fueguinos hacía su reclamo en persona, ella y su equipo presentaron la documentación pertinente para hacer valer su derecho a la banca. “En el día de ayer (martes), Ricardo se había arrogado un derecho que no le corresponde, por lo tanto, tuvimos que hacer una presentación y ahora vamos a poder ingresar este reclamo en la Cámara de Diputados”, indicó la letrada, proveniente del radicalismo.

La disputa entre ambos se remonta a los primeros días tras el fallecimiento de Stefani, cuando, según Nora, ya se evidenciaban dificultades para formalizar su propio reclamo. De hecho, explicó que, en aquel momento, «no me permitían ingresar nuestros papeles porque sostenían que la banca no se le puede otorgar a dos personas». Ante esto, reprochó que el proceso no puede basarse en el orden de llegada. “Parece que el que llega primero es el Diputado, pero no es así, por lo que hicimos unas gestiones y nos van a estar recibiendo en la Cámara para poder recibir toda nuestra documentación”, señaló.

La abogada de Río Grande no descarta una batalla legal si su demanda no prospera. “Estamos en estado de alerta, porque ante el hipotético caso de que no sea yo la que jure, vamos a realizar una presentación ante la Cámara de Diputados y el Juzgado Electoral de la Provincia”, advirtió con énfasis Dalila Nora.

La situación refleja la complejidad del proceso de sucesión en el ámbito político, donde la interpretación de los fallos judiciales y los precedentes legales juegan un papel crucial.

En este contexto, Dalila Nora reafirma su compromiso con lo que considera un mandato del electorado fueguino. “Vamos a trabajar para lograr lo que ganamos en las urnas y entender que el electorado de Tierra del Fuego no eligió a Ricardo Garramuño, eligió la fórmula que componía Stefani y Nora. El apoyo de la comunidad es impresionante”, concluyó la abogada.

El desenlace de esta disputa política y legal podría tener implicancias significativas en la representación de Tierra del Fuego en el Congreso Nacional, mientras ambas partes esperan la resolución de la Cámara de Diputados y, potencialmente, de la Justicia.

