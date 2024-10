Von der Thusen no tiene dudas: la banca es de Garramuño

El legislador Raúl Von der Thusen, de Somos Fueguinos, se expresó sobre la sucesión del fallecido diputado Héctor «Tito» Stefani, argumentando básicamente que el reemplazo debería ser su colega de Somos Fueguinos Ricardo Garramuño, de acuerdo con lo que establece la normativa jurídica. Aunque aclaró no formar parte de la conducción del partido, Von der Thusen, en ((La 97)) Radio Fueguina, explicó su postura desde un análisis puramente legal, señalando que el género del suplente debe corresponder al del titular que deja la banca.

“Había decidido no hablar de este tema por una cuestión de respeto. Hago un homenaje al diputado Tito Stefani que, más allá de las diferencias que uno pueda tener desde la política, somos personas, somos fueguinos que estamos hoy ocupando un cargo y que cada uno con sus diversas posiciones con aciertos y errores, siempre está pensando en ver de qué manera puede resolver los problemas de todos los fueguinos”, declaró el legislador, destacando su respeto personal hacia Stefani.

Luego detalló que, según la normativa vigente desde 2017, «si la persona que ha dejado su cargo de diputado es varón, debería reemplazarlo un varón».

La cuestión central gira en torno a la interpretación del Código Electoral, que establece que quien suceda a un diputado debe ser del mismo género. Sin embargo, algunas interpretaciones divergentes han surgido sobre el tema, aunque, para el legislador, esas opiniones “no dejan de ser interpretaciones” y sostuvo que “si hay alguna presentación judicial, se podrá analizar y cambiar el sentido de la normativa”.

El legislador de Somos Fueguinos subrayó que, en su opinión, la ley es clara y que debe respetarse el género del titular que abandona el cargo, en este caso un varón. “Yo creo que lo que hoy está escrito es claro y correspondería que asuma en la banca alguien del mismo género que el que la deja, en este caso sería Ricardo Garramuño”, afirmó.

Von der Thusen también hizo referencia a las características particulares del sistema electoral en Tierra del Fuego, recordando que la ley fue diseñada en un contexto más amplio que las circunstancias locales. Explicó que, al ser una provincia con pocos diputados, la normativa tiene algunas especificidades: “Cuando se legisló en el 2017 no se lo hace por cuestiones particulares, sino por cuestiones generales. Somos una de las pocas provincias que tenemos tan poquita cantidad de diputados. Por lo general, las cifras superan los 15 o 20 diputados. Quizás fue más pensado en normativa en ese sentido”.

Además, sostuvo que, al agotarse la lista de titulares, la banca debe ser ocupada por un suplente, y en este caso, al tratarse de una vacante masculina, el suplente debe ser un hombre. «Si no, en una lista solamente habría candidatos titulares, para algo están los candidatos suplentes justamente para suplantar cuando la lista completa de titulares se agota», remarcó. Según su criterio, este agotamiento de la lista de titulares es lo que justifica que se recurra a la lista de suplentes y que, en consecuencia, Garramuño deba ocupar la banca vacante.

En cuanto a los pasos a seguir, Von der Thusen dijo no haber tenido contacto directo con Ricardo Garramuño, pero se mostró confiado en que las presentaciones judiciales necesarias ya deben estar en marcha. “No he hablado ni siquiera con Ricardo, no estoy muy al tanto del tema, pero me imagino que estarán haciendo las presentaciones de rigor”, señaló.

Finalmente, sugirió que el Congreso solicite a la Justicia Electoral una resolución rápida sobre el tema, indicando que lo que podría retrasar el proceso sería más bien la convocatoria a una sesión en la Cámara de Diputados, ya que el juramento solo puede hacerse en una sesión especial u ordinaria. “Seguramente en la próxima sesión ordinaria que tenga la Cámara de Diputados, quien le corresponda va a tomar juramento”, concluyó el legislador Raúl Von der Thusen.

En síntesis, la postura del ex concejal riograndense se basa en una interpretación jurídica clara: la sucesión de Héctor Stefani debe respetar el género del diputado saliente, y en este caso, la banca debería ser ocupada por Ricardo Garramuño, el suplente masculino en la lista original.