Kiko Araujo asegura que la demanda por cuota alimentaria es una campaña de desprestigio

La Justicia ordenó una quita compulsiva del 10% de su dieta. En exclusiva para ((La 97)), “Koki” Araujo admitió que hace 10 meses que no le pasa aportes a su exesposa. Pero consideró que el reclamo “es una cuestión política de desprestigiarme”.

El diputado nacional por Tierra del Fuego, Jorge “Coki” Araujo Hernández, del partido Unión por la Patria, se encuentra en el centro de una controversia relacionada con una demanda de cuota alimentaria presentada por la madre de uno de sus hijos menores.

La situación ha generado un revuelo en los medios locales, especialmente tras el anuncio de que se le retendría el 10% de su salario como medida provisional hasta que la jueza defina el monto definitivo.

La madre del hijo de Araujo Hernández ha solicitado que se le descuente un porcentaje de su sueldo para garantizar el envío de los alimentos necesarios para la crianza del menor.

Varios medios interpretaron que se trataba de un embargo de su dieta como diputado. Sin embargo, Araujo Hernández ha desmentido esta información en declaraciones exclusivas a ((La 97)) Radio Fueguina.

«Lo que pasó es que hay un pedido de descuento a mi empleador, que actualmente es la Cámara de Diputados, un pedido de una cuota alimentaria provisoria del 10%», explicó Araujo. “En algunos medios salió que le habían embargado la dieta, pero eso no es real. Cobré mi sueldo completo y solo se espera que el mes que viene venga ese descuento, que es provisorio hasta que la jueza determine cuál es la cuota alimentaria, calculo que irá al 20%”, estimó.

El legislador expuso que el trámite de descuento es habitual y que ha funcionado de esta forma durante años. «Mis empleadores, en los distintos cargos que ocupé (Municipio y Gobierno), siempre han depositado la cuota alimentaria directamente en la cuenta de la madre para evitar errores», detalló.

No obstante, el diputado nacional por Unión por la Patria admitió que desde que asumió en la Cámara de Diputados, no se le ha dedudido monto alguno con destino a su familia y por lo tanto arrastra una deuda en concepto de cuota alimentaria. Responsabilizó a su ex pareja de la deuda de 10 meses que mantiene con la mantención de su hijo.

El diputado también defendió su posición afirmando que ciertos medios han distorsionado los hechos. Señaló que la madre de su hijo supuestamente solicita un aumento del 30% de lo que él ha aportado, algo que, asegura, debe ser regulado por la jueza y no depende únicamente de sus decisiones.

Además, enfatizó que la culpa de la situación actual no es del todo suya, afirmando que la madre dilató el proceso de traspaso del descuento tras asumir su cargo en el Congreso Nacional.

“Hubo medios que hablaron de forma incorrecta y que ni siquiera se acercaron para consultarme”, reclamó. Araujo Hernández agregó que su intención siempre ha sido cumplir con sus responsabilidades como padre y que esta situación parece estar influenciada por su rol político, sugiriendo que el reclamo tiene un trasfondo de desprestigio hacia su persona.

“Yo tengo otros hijos, tengo cuatro hijos, tengo un hijo que además recibe su cuota alimentaria sin ningún tipo de inconveniente, porque es lo que corresponde como padre, y ahora surge esto por el cargo que yo estoy ocupando, es más que evidente que es por eso, que ese es el fin, que es una cuestión política de desprestigiarme a mí”, expuso el parlamentario.

