Dámaris, la médica que demostró que los deseos de chicos siempre se cumplen

En la columna radial «Chicos que Crecen», la cual se transmite por ((La 97)) Radio Fueguina, se dio a conocer a una riograndense que demostró que los sueños de chicos siempre se cumplen: Dámaris Córdoba logró ser médica.

Tras 7 años de estudios intensos, una pandemia de por medio, la joven logró obtener en sus manos su título, demostrando que los esfuerzos nunca son en vano. Dámaris desde chica mostraba ciertos indicios de inclinarse hacia la medicina, por lo que no fue sorpresa para su familia cuando ella les comunicó qué quería estudiar. Haciendo un repaso en su infancia, la joven médica recordó que «decía que quería curar el sida, el cáncer. De más grande me gustaba la biología y las Ciencias Naturales». Sin embargo, al momento de indagar en su interior qué quería ser de grande optó por la pediatría, ya que también le gustan los niños. Una vez que comenzó a cursar los estudios en la U.B.A, le gustó la carrera en general, por lo que para ella fue reconfortante saber que tomó una buena decisión.

Dámaris Córdoba portando la bandera Provincial.

En el Hospital Regional Río Grande, los obstetras y parteros recibieron a quien sería su futura colega. Dámaris comentó en el programa radial «Un Gran Día» que su historial académico inició en el Jardín N° 4, desde la sala de 3 años, hasta la 5. Luego, cursó la primaria en la Escuela N° 27, para transitar su adolescencia en el Centro Polivalente de Arte «Diana Cotorruelo», donde se finalizó en 2016 con uno de los mejores promedios de la secundaria, y se recibió con el título de Bachillerato en Música, con especialización en Piano.

Pese a que la música la acompañó en su etapa crucial de la vida, donde uno decide qué hacer cuando termine la secundaria, ésta no fue un obstáculo entre ella y la Medicina, ya que, según comenta Dámaris «siempre la vi como una parte súper importante», definiéndola sólo como «un hobbie, no un propósito que me motivara a hacer una carrera».

Dámaris demostró ser una persona organizada, que si se propone un objetivo lo cumple, ya que organizó un cronograma para recibirse en verano, y así fue. En enero le avisó a su familia que rendiría sus últimas materias en mayo, para que pudieran viajar a Buenos Aires y acompañar en su gran momento.

El 17 de mayo fue el día clave: Dámaris recodó que ese día se encontraba muy nerviosa, y que llegó tarde a su último examen final. Sin embargo, las médicas que le tomaron la evaluación la acompañaron y tranquilizaron, lo que logró que Córdoba pueda rendir su final de manera exitosa. Una vez que recibió la devolución, pudo gritar de felicidad, porque después de 7 años logró su cometido: Ahora es Dra. Córdoba.