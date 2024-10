Florencia Ramírez y su perseverancia en la Comunicación Social, el arte y el idioma inglés

El pasado martes, Florencia Ramírez logró alcanzar un hito significativo en su vida: se graduó como técnica en Comunicación Social. En una emotiva entrevista para el programa “Un gran día” de ((La 97)) Radio Fueguina, en el marco del segmento «Chicos que crecen», Florencia compartió su inspiradora trayectoria académica y personal, marcada por decisiones difíciles y un profundo amor por la comunicación y el arte.

Florencia se graduó del secundario en 2015 con una inicial aspiración a convertirse en profesora de inglés. Sin embargo, su experiencia en el profesorado no fue la que esperaba. “No era lo que quería, fue un choque”, confesó. Tras dejar esa carrera y animada por su padre, decidió explorar nuevas opciones y se inscribió en la tecnicatura en Comunicación Social en el Cent 35 en 2017.

Desde el comienzo, la carrera se convirtió en una pasión. “El primer año fue atrapante, formé una buena amistad con mis compañeros que me ayudaron a seguir adelante”, recordó. Sin embargo, el camino no fue fácil. Florencia enfrentó retos, incluyendo la decisión de dejar una materia troncal que le causó contratiempos en su avance académico. A esto se sumaron las complicaciones que trajo la pandemia, que dificultaron aún más su progreso.

A pesar de los obstáculos, esta joven perseverante logró llegar al final de su carrera. La última materia que debía aprobar era “Prácticas Profesionalizantes”, donde debía presentar un proyecto comunicacional auto sustentable. Motivada y con la experiencia previa de haber intentado la materia antes, Florencia se puso a trabajar en septiembre en un innovador programa de streaming que denominó “Rompecabezas”. Este proyecto busca abrir espacios de diálogo sobre temas tabú en la sociedad, resaltando que cada tema puede verse desde diferentes perspectivas.

El día de la defensa de su proyecto, Florencia se sentía nerviosa, pero el ambiente distendido de la presentación le permitió expresar sus ideas con claridad. “Fue como una charla, pude discutir lo que agregar y lo que quitar”, comentó. En medio de su sillón de la presentación, sus hermanas, su padre, y sus mejores amigas la acompañaron, apoyándola en este importante paso.

Aprovechando el impulso de su reciente logro, Florencia decidió comenzar una nueva carrera: en el 2016 no había profesorado de inglés en la zona, pero el año pasado hizo un examen internacional de inglés en el que obtuvo una excelente calificación. “Eso me motivó a empezar de nuevo”, expresó. “Me está yendo muy bien; me he adaptado a la nueva carrera y he tenido prácticas en la Escuela 32”. Sus experiencias previas con el juego y la educación en la infancia, donde su madre la estimuló a aprender jugando, parecen haber dejado huella en su enfoque educativo.

Además de su pasión por la comunicación, Florencia ha mantenido un amor por la música, un arte que ha estado presente a lo largo de su vida. En un estudio en su casa, trabaja con una amiga produciendo música y se involucra en actividades musicales en su iglesia. “Toco cualquier cosa que me pongan enfrente”, dice con una sonrisa, reflejando su amor por la música y la creatividad.