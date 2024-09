Indignación de Duré ante el anuncio sobre Malvinas y las políticas de Milei

La senadora nacional de Tierra del Fuego por el bloque Unión por la Patria, María Eugenia Duré, expresó su profunda indignación frente al reciente anuncio realizado por la canciller argentina, Diana Mondino, y su par británico, David Lammy, sobre la reanudación de vuelos entre Córdoba y las Islas Malvinas.

La noticia también incluye la reactivación de proyectos humanitarios y de cooperación en temas vinculados al Atlántico Sur. Para Duré, estos acuerdos consolidan la “entrega sistemática de la soberanía” de las Islas al Reino Unido y refuerzan su crítica hacia la política exterior del gobierno de Javier Milei.

El anuncio fue realizado en el marco de la reunión bilateral entre Mondino y Lammy en Nueva York, donde se confirmó la reanudación del vuelo semanal que parte de San Pablo, Brasil, y realiza una escala mensual en la provincia de Córdoba antes de continuar hacia las Malvinas. Este vuelo había sido suspendido en 2018 por el gobierno de Alberto Fernández, y su reactivación es vista como un paso hacia una mayor cooperación entre ambas naciones en diferentes áreas.

Sin embargo, para la senadora Duré, este avance no es más que una traición a los intereses soberanos de Argentina. En sus redes sociales, la legisladora fueguina manifestó: “El Gobierno de Javier Milei quiere a los argentinos y argentinas de rodillas ante los ingleses. Esta ‘renovada etapa’ consolida la entrega sistemática de la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas y el Atlántico Sur al país usurpador”. Con estas palabras, Duré dejó clara su postura en contra de cualquier acuerdo que implique una concesión en relación a la soberanía argentina sobre las Islas, un tema que continúa siendo extremadamente sensible para gran parte de la población.

Senadora nacional de Tierra del Fuego, María Eugenia Duré.

El comunicado conjunto de ambos cancilleres, según lo informado, incluye también avances en la identificación de soldados argentinos caídos durante el conflicto de 1982. De acuerdo con la embajadora británica en Argentina, Kirsty Hayes, este proyecto humanitario ha sido “fructífero” en sus fases anteriores y se espera que traiga alivio a los familiares que aún no han podido identificar a sus seres queridos. Además, Hayes destacó que el reinicio del vuelo facilitará los viajes tanto de familiares como de veteranos argentinos, lo que consideró como una medida positiva para todas las partes involucradas.

A pesar de estas consideraciones humanitarias, Duré se mantiene firme en su rechazo a las negociaciones bilaterales. “Sabemos bien que al presidente le encanta rendir pleitesía ante los poderosos”, sentenció la senadora, aludiendo no solo a este acuerdo específico, sino también a lo que considera un patrón recurrente en la gestión de Milei.

Además, trazó paralelismos entre la actual política del gobierno y el histórico acuerdo Foradori-Duncan, firmado durante la gestión de Mauricio Macri, que también generó fuertes críticas por su enfoque conciliador respecto a las Malvinas.

En esta oportunidad, Duré fue más allá al señalar que esta decisión es parte de una estrategia de sumisión ante las potencias extranjeras. “Esta vez Javier Milei y Diana Mondino sellan un nuevo pacto entre Argentina y el Reino Unido”, expresó, sugiriendo que el reciente acercamiento entre ambos países es una muestra más de lo que ella percibe como una debilidad diplomática.

El gobierno, por su parte, sostiene que estos acuerdos no afectan la cuestión de soberanía, ya que se enmarcan bajo la fórmula de «paraguas de soberanía», una disposición que permite avanzar en temas de cooperación sin implicar cambios en la posición de cada país sobre la soberanía de las islas. Esta fórmula, que fue establecida durante la presidencia de Carlos Menem en 1989, sigue siendo utilizada como mecanismo para fomentar el diálogo y la colaboración en áreas como la pesca, la conservación ambiental y el intercambio humanitario.

No obstante, la parlamentaria fueguina no parece convencida por estas explicaciones, y cuestionó abiertamente: “¿Hasta dónde pretende este gobierno plagado de funcionarios que no alojan ningún sentimiento de amor ni respeto por esta Patria seguir corriendo el límite? No estamos dispuestos a negociar: LAS MALVINAS SON ARGENTINAS”.

Para la senadora María Eugenia Duré, la defensa de la soberanía no es negociable y cualquier medida que implique una mayor apertura en las relaciones con el Reino Unido es vista como un retroceso.

El conflicto en torno a las Malvinas sigue siendo un tema de gran sensibilidad y complejidad en la política argentina. Mientras algunos sectores ven en este tipo de acuerdos una oportunidad para avanzar en la cooperación y el desarrollo, otros lo siguen percibiendo como una amenaza a la integridad territorial y una afrenta a la soberanía nacional.