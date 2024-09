Facundo Armas presenta una canción en homenaje a los pueblos nativos de Tierra del Fuego

El cantautor riograndense Facundo Armas llevó a cabo la presentación de su videoclip «Memoria y misterio», una obra que rinde homenaje a los pueblos originarios de Tierra del Fuego. Este lanzamiento fue acompañado por la ((La 97)) Radio Fueguina mediante una entrevista en donde Armas compartió detalles sobre el proceso creativo y la colaboración con las comunidades nativas de la región.

El artista expresó que la creación de este tema fue un viaje de introspección y reivindicación. «Esta canción nació como un sueño. Viajando de Ushuaia a Río Grande, me quedé dormido viendo unas lengas y, al llegar a Tolhuin, me desperté con la inspiración para escribir», relató Armas. Su obra no solo es un reflejo de su talento musical, sino también una protesta contra la idea errónea de que los pueblos originarios son entidades extintas. «Habla de la reivindicación de los pueblos originarios y de entenderlos como pueblos vivos, en lucha», añadió.

Para llevar a cabo el videoclip, Armas se reunió con las comunidades de Ushuaia y Tolhuin, trabajando directamente con miembros de los pueblos Yagán y Shelk´nam: “Nos encontramos en ushuaia con Víctor Vargas de la comunidad Yagán, que ya había participado de otros videos míos y se puso a disposición para contar un poco la historia de su pueblo, y después me junté con la comunidad Rafaela Ishton que están pasando por un proceso nuevo que es de una conformación de una comisión directiva, por primera vez en la historia que se organiza democráticamente el pueblo Shelknam”.

“Hablábamos que los ancestros estaban presentes en el rodaje de la filmación y para mí es una experiencia hermosa, porque es poder proyectar hacia otros lugares la historia y la cultura de Tierra del Fuego -sostuvo el artista-. Es algo que el pueblo de Río Grande y Tierra del Fuego se siente identificado, pero también es importante poder mostrar hacia el resto del país cuál es la cultura ancestral fueguina, que por ahí hay mucha desinformación”.

En su llamado a la audiencia, Facundo invitó a todos a seguir sus redes sociales y a compartir su música para que «la historia cultural de Tierra del Fuego llegue a los rincones del mundo». Con «Memoria y misterio», Armas no solo celebra su herencia, sino que también busca construir puentes entre pasado y presente, visibilizando así la rica y compleja identidad de los pueblos originarios del sur de Argentina.