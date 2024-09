Luis Piri: El vecino que pasea perros, gatos y tortugas

Desde las 07:00 de la mañana las calles de la ciudad son recorridas por Luis Piri, un vecino que se dedica a pasear perros, gatos y tortugas. En diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, el hombre de 64 años señaló que se dedica a este trabajo «desde hace 12 años», momento en el que llegó a la Isla. «Era grande, la fábrica no me tomaba, y los vecinos no me conocían», por lo que tomó la decisión de generar sus propios ingresos monetarios.

Comenzó paseando perros, luego tomó la decisión de sacar a caminar a los gatos, y finalmente innovó con las tortugas, resaltando que las especies salen por separado, ya que pueden lastimarse.

Ante la consulta por parte de ((La 97)) Radio Fueguina, sobre cómo es el método para sumar un nuevo animal a los paseos, comentó que primero sale él solo con la mascota, con el fin de conocerlo: «ver cómo se siente, si se porta mal, si me hará caso o no. Es como ser un dominador», añadió. «Después lo sumo a los grupos y el animal va socializando con sus pares. No se pelean».

En este mismo sentido, comentó que divide los grupos de paseos según la edad de la mascota, ya que los más jóvenes cuentan con mucha energía, a comparación de un animal que ya tiene sus años. «Los más chicos corren y tironean mucho, mientras que los ‘veteranos’ suelen ir a su ritmo».

Luis Piri mostró ser responsable y cuida el medioambiente al momento de sacar a pasear a los animales, ya que «hacen sus necesidades, y las levanto. Junto todo en una bolsa, y cuando llego a un tacho, las tiro».

Al momento de referirse sobre los gatos, comentó que salen de a dos, o de a tres. «Es un conjunto. Una vez que se acostumbran, ellos ya saben su horario de paseo», por lo que comienza a maullar, en la casa donde viven respectivamente, esperando a su paseador.

Luis enfatizó que «hay que cuidar a las mascotas», por lo que invitó a que aquellos que no tengan tiempo de sacar a pasear a sus animales, lo llamen, ya que «necesitan socializar. De paso, en caso de percatarme si la mascota tiene algún problema, se lo transmito al dueño para que lo lleve a la veterinaria».

Por último, indicó que una hora de paseo sale $3.000. «En caso de que un vecino tenga 3 perros, le hacemos un descuento». En caso de necesitar los servicios del vecino Luis Piri, puede comunicarse al 2964 69 15 43.

