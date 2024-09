El enojo de Von der Thusen por los nuevos vuelos nocturnos: «Nunca tuvimos descuentos «

El legislador de Somos Fueguinos, Raúl Von Der Thusen, cuestionó la nueva “Súper Promo” que lanzó Aerolíneas Argentinas con la vuelta de algunos vuelos nocturnos con tarifas con importantes descuentos que alcanzan hasta el 50%, pero que no incluye a Río Grande dentro de los destinos alcanzados por la promoción.

“Es una acción más que refleja la falta de respeto permanente de Aerolíneas Argentinas para con los vecinos de Río Grande. No me parece justo teniendo en cuenta que, desde hace décadas, los vecinos volamos en horas de la madrugada y nunca han atendido a nivel nacional los diversos reclamos que formulamos para contar con otro horario. Esto no solo perjudica a los riograndenses que viajan sino también a los trabajadores de Aerolíneas Argentinas que tienen un horario laboral insalubre e injusto hace años.”, expresó Von Der Thusen.

En este sentido, manifestó que “si seguimos volando de madrugada, al menos, pedimos que se aplique un descuento como sucedía con la promoción de banda negativa nocturna de décadas atrás. Los riograndenses nos sentimos discriminados una vez más y como vengo haciendo desde que fui Concejal, voy a volver hacer los reclamos ante las autoridades nacionales y los responsables de Aerolíneas Argentinas para que se regule esta situación”.

El Legislador recordó que “Río Grande hoy cuenta con un único vuelo que complica muchísimos a los vecinos de la ciudad y es insólito que lancen una promoción de estas características donde no esté incluida nuestra ciudad. Por supuesto que celebro que los ciudadanos de los destinos seleccionados (Bariloche, Iguazú, Salta, Comodoro Rivadavia y Trelew) tengan esta promoción, pero es realmente una falta de consideración para con todos los riograndenses. Honestamente me parece una tomada de pelo sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad de veces que reclamamos por una tarifa diferencial.”

Finalmente, remarcó que “todos somos iguales ante la ley y no podemos permitir este tipo de acciones. Somos una provincia aereodependiente y la gran mayoría de los fueguinos viajan por situaciones laborales y también por salud. No todos se van de vacaciones y preocupa que ninguna autoridad nacional ni provincial tenga en cuenta esta situación.”

