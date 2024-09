Antes de fin de año resolverían la situación de las termas de río Valdez

El conflicto por las termas del río Valdez, ubicadas en la jurisdicción de Tolhuin, podría llegar a su fin antes de que termine el año, según lo confirmó Raúl Moreira, presidente de la Cámara de Turismo de la localidad. El caso, que lleva años en litigio, involucra a un privado y al municipio, quienes reclaman la propiedad y el usufructo de este emblemático espacio natural. Recientemente, el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego se declaró competente para resolver el caso, lo que despierta expectativas de que pronto se definirá la situación.

Las termas, las más australes del mundo, permanecen cerradas desde hace aproximadamente dos décadas, y su explotación ha sido objeto de controversia desde que un particular descubrió el lugar y recibió la concesión para su uso por parte del Estado provincial. Sin embargo, según dijo Moreira por ((La 97)) Radio Fueguina, “el emprendimiento aparentemente no se llevó a cabo como estaba previsto”, lo que generó múltiples conflictos y llevó al cierre definitivo del lugar. Desde entonces, no ha habido acceso a las termas, y la situación legal se ha mantenido estancada.

A pesar de los intentos de resolver el litigio, fue solo recientemente que el intendente de Tolhuin reactivó el pedido de restitución del lugar, lo que llevó a que el juez de la causa se excusara y trasladara el caso al Superior Tribunal de Justicia. Con la decisión de este último de tomar el caso, Moreira expresó confianza en que «esto se va a resolver”. Asimismo, consideró que el uso de las termas debería beneficiar a toda la comunidad de la provincia, destacando que “es un lugar emblemático para Tolhuin”.

El presidente de la Cámara de Turismo se mostró optimista respecto a que el tribunal podría tomar una decisión en los próximos meses, señalando que “yo no creo que esto pase más de 60 o 90 días para que el Tribunal se expida al respecto”. Según su estimación, la resolución permitiría iniciar un proceso de recuperación y puesta en valor de las termas antes de fin de año, lo que incluiría un relevamiento de las aguas y la eventual licitación para su explotación. En este sentido, Moreira abogó porque los futuros inversores sean fueguinos, ya que, en su opinión, eso facilitaría tanto el monitoreo de las actividades como el beneficio para la comunidad local.

En cuanto al futuro de las termas, afirmó que es probable que el tribunal opte por devolver el lugar al municipio, lo que permitiría al gobierno local avanzar en los trámites necesarios para poner el sitio nuevamente en funcionamiento. “Si es del municipio, habrá que tomar cartas en el asunto, hacer el relevamiento necesario de las aguas y enseguida armar alguna licitación, algo que permita que prontamente podamos estar haciendo usufructo todos los fueguinos”, señaló. En este contexto, insistió en la importancia de que el proyecto involucre a la comunidad en general y no solo a quienes están vinculados al sector turístico.

El conflicto, que ha mantenido las termas fuera del alcance del público durante casi 20 años, ha generado frustración en los habitantes de Tolhuin y la provincia en general. Según Raúl Moreira, «hoy por hoy nuestros jóvenes, nuestros niños, podrían estar utilizándolo, disfrutándolo, y realmente por un problema de un poco de mezquindad esto no está siendo así”. Además, destacó el impacto negativo que el cierre ha tenido en la comunidad, tanto en términos sociales como económicos, y expresó su esperanza de que la pronta resolución del litigio permita revertir esta situación.

En resumen, el futuro de las termas del río Valdez está en manos del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, que deberá decidir si el sitio permanece en manos privadas o si es restituido al municipio. Mientras tanto, la comunidad de Tolhuin y de toda la provincia espera con ansias una resolución que permita recuperar este valioso recurso natural para el disfrute de todos los fueguinos y visitantes, y que impulse el desarrollo turístico de la zona.