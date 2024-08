“El camino que votamos”, por Federico Sciurano

Comunicado del legislador Federico Sciurano

En el 2023 se tomó la decisión con mayoría agravada, 10 de 15 legisladores, de convocar a elecciones para reformar la constitución provincial.

Esa ley fue impulsada por el Poder Ejecutivo, promulgada y publicada. La estructura de la Constitución se sostiene en la división de poderes y el respeto por las instituciones.

El antecedente de que una ley de estas características no se pueda aplicar violenta conceptos básicos. Cuando alguien habla de valorar y respetar la Democracia lo debe considerar desde el perfil incómodo de este sistema, es decir, cuando una decisión no nos gusta o nos incomoda, por respeto al sistema y a la sociedad que votó sus representantes le damos entidad y reconocimiento.

El impacto de evitar estas elecciones va mucho más allá de quién va a Gobernar en el 2027. Supera ampliamente la tapa de los diarios de la próxima semana, porque si una ley votada por las 2/3 partes del Poder legislativo y promulgada por el Poder Ejecutivo pasa a ser intrascendente nos deja suspendidos en la incertidumbre del Futuro.

Desde el lugar que me toca estar confío en el interés del Gobernador sobre la motivación genuina de generar mejoras en los sistemas de Gobierno y en la defensa dogmática sobre preceptos fundamentales para el desarrollo de la Provincia, que le den valor institucional al desarrollo de los Fueguinos para sostener el Futuro que tienen nuestros hijos por delante.

Voté la ley de convocatoria motivado por esta mirada, sabiendo que una elección de nuestra sociedad exigiría lo mejor de los candidatos para mejorar nuestro sistema. La vida pública a lo largo de estos años con las distintas responsabilidades que la sociedad me dio a través del voto me enseñó que para defender lo que creo no necesito agredir ni maltratar a nadie, que como sociedad el mejor aporte que podemos hacer es respetar el sistema y respetarnos entre nosotros para que nuestras decisiones se sostengan en el tiempo.

Se lo que significa gobernar desde el ejecutivo y consensuar desde el legislativo, por eso anhelo que se respete la decisión que tomaron 2 de 3 poderes del Estado de llevar adelante esa decisión.

El Futuro está en el camino que sepamos construir y en confiar en la decisión que tomen los Fueguinos en las elecciones convocadas para el 10 de noviembre, si el sistema les permite dar su opinión votando, que es la mejor manera de que la voluntad popular se exprese.

