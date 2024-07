Melella se pronunció a fondo por la reforma y tiró algunos palos

El gobernador de la provincia, Gustavo Melella, ratificó su decisión de convocar a elecciones de convencionales constituyentes “en los próximos días” con el objetivo de reformar la Constitución provincial. El anuncio llega en momento de intenso debate político y una serie de críticas por parte de la oposición, a las cuales el gobernador respondió de manera contundente.

En su declaración, Melella expresó la necesidad de actualizar la Constitución para adaptarla a los cambios y desafíos contemporáneos. «Quiero ser muy claro, siempre dije que había que reformar la Constitución, lo dije siendo intendente y lo dije el primer día que asumí como gobernador. Siempre dije que había que reformar nuestra Constitución. Segundo, si nosotros estamos pensando y trabajando y así lo venimos haciendo, en transformar la provincia, hablamos del hidrógeno verde, la tecnología, acceso a la tierra y la vivienda, hablamos de la economía, de la salud. Toda esta transformación necesita otro tipo de transformación. Por ejemplo, repensar nuestra Constitución, que fue pensada en otra Argentina, en otra provincia, en otro contexto, en 30 o 35 años cambió el mundo» se explayó Melella.

Subrayó que esta reforma es esencial para el futuro de la provincia, comparando la necesidad de una nueva Constitución con las importantes inversiones en infraestructura que se están realizando actualmente. «Por qué no darnos la posibilidad de repensar esta provincia que queremos para los próximos 30 o 35 años. Cuando yo recorro la obra del hospital y el centro de rehabilitación, esas zonas son para los próximos 30 o 35 años. Las obras de infraestructura que reactivan con tratamiento de efluentes para los próximos 30 o 35 años. Entonces también la Constitución» argumentó a renglón seguido.

Uno de los puntos centrales de la reforma propuesta por Melella es la educación. Según el gobernador, el sistema educativo actual necesita una revisión profunda para estar alineado con las transformaciones económicas y sociales en curso: «También necesitamos repensar la educación, cómo está no sirve. No me venga a decir ‘arregle la escuela porque no hay agua, porque se congeló la red’. Son dos mangos aparte. Los pibes están adentro todo el día, hoy hay que rediscutir qué aprenden, para qué aprenden, cómo aprenden, qué enseñamos, para qué enseñamos y cómo enseñamos. Porque si vos transformas la producción, transformas la economía, transformas la vida social, tiene que ir acompañado de un proyecto educativo. Entonces vamos a transformar también el sistema educativo, lo vamos a discutir».

El gobernador también hizo hincapié en la necesidad de revisar aspectos administrativos y políticos de la Constitución, como los cargos vitalicios y el acceso a la tierra y la vivienda. «Lo administrativo político, tenemos que terminar con cargos vitalicios, tenemos que poner algún límite a la Legislatura de crecimiento. Reformar con el acceso a la tierra y la vivienda garantizar como realmente corresponden» señaló.

Las críticas de la oposición, que argumentan que el momento no es el adecuado para una reforma constitucional, fueron desestimadas por Melella. El gobernador señaló la aparente contradicción en sus argumentos, ya que mientras critican la iniciativa, simultáneamente están preparando sus propias listas para las elecciones: «Hay cosas que se van a plantear que están en la Constitución, pero hay que modificarlas, y hay cosas que son nuevas. No hay que tener miedo porque, voy a separar la política y la gestión de la reforma, porque muchos salen a decir no, la reforma no, Melella quiere la reelección’, pero ya se están peleando entre ellos para armar sus listas. ¿En qué quedamos? Es más fácil decir ‘che, yo quiero la reforma, vamos a discutir qué provincia queremos’».

Melella también abordó el tema de los costos asociados a la reforma, proponiendo que los convencionales renuncien a sus salarios y que el trabajo sea realizado por empleados ya remunerados del gobierno y de la justicia. «Hablan de los gastos. Yo voy a ser muy sincero. Nosotros propusimos y yo lo dije públicamente, vamos a proponer que todos los convencionales renuncien a cobrar y que los que trabajen en la Convención sean los empleados de la justicia, que ya cobran, los del gobierno, que ya cobran, los de la Legislatura, que ya cobran. Mirando a futuro, dijimos vamos a congelar en 15 el número de legisladores hasta que seamos 400.000» se expresó.

Finalmente, el gobernador hizo un llamado a la sinceridad y a dejar de lado la ambigüedad y el doble discurso en el debate sobre la reforma constitucional: «Dicen ‘no es el momento’. Nunca es el momento. Algunos dicen ‘no, la queremos en el 2026’, perdón, y qué ‘¿vos tenés la bola de cristal que en el 2026 vamos a estar mejor?’ Dicen que hay mucho gasto, pero se presentan igual. Hay que ser sincero, la reforma está, lo votó la legislatura anterior, la provincia necesita re discutir, repensarse y vamos a avanzar» concluyó Gustavo Melella.

En resumen, la convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes anunciada por el gobernador fueguino marca un paso significativo hacia la reforma de la Constitución provincial. A pesar de las críticas y objeciones de la oposición, Melella se mantiene firme en su convicción de que esta reforma es esencial para enfrentar los desafíos futuros de la provincia.

