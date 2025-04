Daniel Frugotti nos ayuda a comprender un Trastorno del Espectro Autista

El 18 de febrero se conmemoró el Día Internacional del Asperger y mañana 2 de abril es el Día Internacional del Autismo, fechas de concienciación sobre este trastorno del neurodesarrollo que afecta a muchas personas en todo el mundo.

Durante el programa “Un Gran Día” de ((La 97)) Radio Fueguina, el doctor Daniel Frugotti, integrante del grupo Asperger Río Grande, profundizó en las características y desafíos que enfrentan quienes tienen este diagnóstico.

El Asperger se clasifica dentro de los trastornos del espectro autista (TEA), específicamente como un nivel 1, lo que significa que es el menos comprometido de estas condiciones.

“El Asperger se caracteriza por una forma diferente de pensar, ver el mundo y actuar. A diferencia del autismo clásico, las personas con Asperger suelen tener una comunicación verbal fluida, aunque pueden tener complicaciones en la interacción social”, explicó Frugotti.

Uno de los mitos comunes en torno al Asperger es la creencia de que todas las personas diagnosticadas son “genios”. Frugotti aclaró que si bien algunos pueden tener una capacidad intelectual superior a la media, no es correcto generalizar.

“Tienen características que pueden hacerlos muy competentes en ciertas tareas, como una memoria excepcional y un enfoque meticuloso. Sin embargo, no todos son genios, sino que son empleados ideales en muchas situaciones que requieren atención al detalle y concentración”, dijo.

El aspecto laboral es un tema delicado que siempre se discute dentro de la comunidad Asperger. “La decisión de revelar o no que uno tiene TEA es muy personal. La sociedad no siempre está preparada para aceptar este tipo de discapacidad, especialmente cuando no es visible”, manifestó el doctor Frugotti.

Frugotti también mencionó la falta de comprensión general sobre cómo funciona el cerebro de las personas con este trastorno. “La discapacidad cognitiva que presentan no es visible, lo que puede dificultar su aceptación en la sociedad. A menudo, se puede pensar que están ‘engañando’ a los demás sobre su condición”, comentó.

Esto pone en evidencia la necesidad de educación y sensibilización sobre el Asperger y los TEA en general.

A pesar de estos desafíos, el doctor Frugotti destacó las cualidades positivas de las personas con Asperger en el entorno laboral. “Son extremadamente metódicos, ordenados y cumplen con las instrucciones al pie de la letra. Si se les explica cómo realizar una tarea y qué se espera de ellos, pueden ser empleados excepcionales”, concluyó.

La conmemoración del Día Internacional del Asperger es una oportunidad para aumentar la concientización sobre este trastorno, promover la aceptación social y apoyar a las personas con Asperger en su búsqueda de un espacio en la sociedad y el mundo laboral.

La inclusión y la comprensión son fundamentales para ayudar a quienes viven con este trastorno a alcanzar su máximo potencial.