La mamá de Denise exige «que haya una condena y que alguien vaya preso»

El 1 de julio de 2022, un trágico accidente aéreo sacudió a la ciudad de Río Grande y a todo el país. Un avión sanitario se estrelló segundos después de despegar del aeropuerto local, causando la muerte de cuatro personas, entre ellas la enfermera Denise Torres García. A pocos días de conocerse el informe final de la investigación, Mónica Ferrara, madre de Denise, expresa su dolor y su inquebrantable lucha por justicia.

“Decir cómo estoy, sería decir que tratando de transformar este dolor en acción. Porque creo que es la mejor manera de honrar a mi hija. El dolor no se va a ir jamás, pero yo le prometí a Denise que no iba a parar hasta que se hiciera justicia, hasta que alguien vaya preso, porque la verdad que sabemos cómo se manejan las cosas en Argentina, y que haya imputados en algún momento a mí no me da la seguridad de que alguien vaya preso. Lo que esperamos, toda la familia y sus amigos, es que haya una condena y que alguien vaya preso”, declaró Mónica Ferrara, entrevistada en ((La 97)) Radio Fueguina.

Para ella, la tragedia no fue un mero accidente, sino un crimen. “Esto no fue un accidente, esto para nosotros fue un crimen, fue un homicidio. Cuando alguien roba tiene que ir preso, y en este caso también, porque han matado a cuatro personas”. Su fuerte convicción la motiva a mantenerse firme en la lucha por esclarecer lo sucedido y responsabilizar a los culpables.

Desde el inicio, Mónica tuvo más contacto con las otras familias afectadas, aunque cada una siguió vías legales distintas. «Al comienzo yo tenía más contacto con las familias de las otras tres víctimas, pero bueno, ellos van por otra vía legal con otro abogado. No sé bien cómo irá la causa con respecto a ellos, calculo que de la misma manera», explicó.

A pesar de sus reservas iniciales, Ferrara ha depositado su confianza en los abogados que llevan adelante la causa. “Yo quiero confiar en la justicia, aunque en estos tiempos cuesta bastante. Puse toda mi confianza en el Dr. Francisco Ibarra y en la Dra. Mariel Borruto, quiero confiar, más que nada por cómo se han movido ellos con nosotros”.

Mónica Ferrara, madre de la enfermera Denise Torres García, víctima de la tragedia.

Mónica espera que el juicio resulte en una condena ejemplar para evitar que tragedias similares se repitan. “Tengo la esperanza de que haya un juicio y una condena ejemplificadora, para que esto no vuelva a ocurrir. Porque más que nada las provincias dependen muchísimo de los aviones sanitarios, y la verdad que no puede volver a ocurrir esto, a mí me da terror pensar que alguna vez pueda llegar a necesitar de un avión sanitario, prefiero morirme donde esté y no me voy a subir”.

La madre de Denise también agradeció el apoyo de los medios de comunicación que han seguido el caso de cerca. “No nos vamos a correr nunca de la investigación, eso también se lo tengo que agradecer a ustedes, que nunca nos soltaron la mano, que estuvieron presentes todo el tiempo en estos dos años. La verdad que los medios del Sur nunca se olvidaron de estas cuatro víctimas, nunca. Sabemos que una noticia tapa la otra y siempre surge algo nuevo, pero me parece que trabajar con compromiso, es volver a revivir las noticias que todavía no se resolvieron”.

Ferrara recordó que su hija no tenía miedo a volar y confiaba en la empresa. “Denise no me ha comentado a mí nunca que tuviese miedo, no le tenía miedo a nada y creo que ella también confió en que esta empresa era seria. Lo que no sabía es que se iba a encontrar con la muerte y con gente muy irresponsable, que lo único que busca es facturar a bajos costos, que no le dan valor a la vida humana”.

La falta de empatía y la ausencia de respuestas por parte de los responsables del avión sanitario también fueron denunciadas por Mónica. “Una falta de empatía, nunca dieron la cara, ni el señor Daniel Jablonski, dueño de la operadora del avión, ni el señor Gustavo Latorre, empleador de mi hija, nunca dieron la cara, nunca. Eso deja dolor y deja al descubierto que lo único que buscan es cubrirse económicamente, que se escapan. Muestra el modo de operar de este tipo de personas”.

Denise Torres García, según el cariñoso recuerdo de su madre, era una joven con un gran espíritu de lucha y compromiso. “Denise está las 24 horas del día en mí, la recuerdo a todo el tiempo. Por eso es que yo le prometí esto a Denise, porque era defensora de las causas injustas y esta es una más, la de su muerte. Yo estoy comprometida en esto porque sé que Denise hubiera revuelto cielo y tierra para que se haga justicia si nos hubiese pasado algo a nosotros”.

Además de ser una excelente profesional, Denise era una persona muy querida en su entorno. “Era una buena hija, una buena estudiante, una buena deportista. Estaba grabando un disco, porque también amaba la música. Una buena hermana que dejó a su hermano abandonado, porque ella era su pilar. A su sobrino, que era la única tía. No te puedo explicar la cantidad de amigos que me están acompañando, sus amigos la recontra extrañan. Del ambiente del hockey, del fútbol, de la música, de la infancia. Es impresionante el acompañamiento que yo recibo de ellos es muy sanador”.

Mónica Ferrara continúa su lucha por justicia con la esperanza de que se haga luz sobre la tragedia y se eviten futuras pérdidas humanas en condiciones similares.

