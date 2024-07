Corte de luz inesperado afectó a gran parte de la ciudad

«El único sector que no se va a reponer hasta que no se encuentre la falla es una zona del parque industrial», indicaron desde la Cooperativa Eléctrica.

Minutos antes de las 08:00 de la mañana de este viernes 12 de julio se produjo un inesperado corte de luz, el cual afectó a gran parte de la ciudad.

En diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, trabajadores de la Cooperativa Eléctrica informaron que la situación se produjo por una falla en la zona del Parque Industrial, lo que provocó que la turbina, que alimenta gran parte de Río Grande, deje de funcionar, dando como consecuencia el corte de luz.

«El único sector que no se va a reponer hasta que no se encuentre la falla es una zona del parque industrial«, indicaron desde la Cooperativa Eléctrica. «El resto una vez que se reponga el servicio no va a tener problemas«, aseguraron a radiofueguina.com.

