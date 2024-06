La Biblioteca Mariano Moreno venderá sándwiches de milanesa para pagar el gas

El Tesorero de la Biblioteca Mariano Moreno, Fernando Recabal, remarcó que la institución actualmente no cuenta con subsidios estatales, más allá de que los sueldos de los bibliotecarios son abonados por el Gobierno de la provincia, por lo cual afrontar la suba de impuestos pone en peligro la continuidad de las actividades. Vale remarcar, que el espacio estuvo cerrado durante cinco años, siendo que hace algo más de 2 años volvió a abrir sus puertas con el esfuerzo de los trabajadores.

“En este momento nos ha llegado la boleta del servicio de gas y se nos está dificultando afrontar el pago, ya que en la anteúltima boleta de gas nos vinieron 18.000 pesos y en este momento Camuzzi nos envió la última boleta que tiene casi 148.000 pesos”, explicó el referente, y agregó que “es grandísima la diferencia”.

La particularidad de la biblioteca es que tiene una comisión directiva que todavía no está homologada, pero ya está en funcionamiento, por lo cual no se encuentra subsidiada desde Nación, Provincial o Municipio. “No recibe subsidios, entonces todos los gastos, todos los pagos que hay que afrontar, se hacen a pulmón, por parte del personal bibliotecario”, mencionó Recabal, y añadió que “debido a esto es que estuvimos charlando y buscando la forma de afrontar los gastos, y recurrimos a una de las bibliotecarias que, junto con la familia, van a realizar una venta de sándwiches de milanesa para este fin de semana”.

En este marco, el tesorero de la biblioteca Mariano Moreno destacó que se están recibiendo pedidos de forma telefónica para los que quieran colaborar: “Vamos a estar muy agradecidos porque no sabemos realmente cómo sostener abierta la biblioteca. Estamos tratando de que la biblioteca no cierre, hay una serie de programas educativos que están implementados dentro de la biblioteca, como “Aprendo mi barrio” y otros programas, pero no tenemos forma de afrontar los gastos, y por eso estamos buscando la colaboración de la gente”.

“Se han hecho otro tipo de ventas, pero para gastos como compra de libros y cuestiones así, pero mayormente los gastos los afronta el personal bibliotecario con lo que se llama la vaquita, digamos, que es lo que el personal junta cuando cobra sus deberes y afronta gastos”, detalló Recabal.

Por último, informó que quienes quieran colaborar con la compra de un sándwich de milanesa, pueden comunicarse por WhatsApp con el director de la biblioteca, Alejandro Arce, al número 2964-575694. El sándwich será completo, de unos 22 centímetros y tendrá un valor de 7.000 pesos.

