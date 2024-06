Francos dijo que no hubo “ningún acuerdo” en el Senado y Blanco lo cruzó

El senador nacional de la UCR Pablo Blanco (Tierra del Fuego) desmintió las versiones del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sobre que no hubo «ningún acuerdo» en el la Cámara alta para eliminar a Aerolíneas Argentinas, Correo Oficial y Radio y Televisión Argentinas de la lista de empresas que el Poder Ejecutivo quiere privatizar. En esa línea, el legislador esperó que las declaraciones del funcionario hayan «sido un error» y que el oficialismo «asuma el compromiso» de respetar las modificaciones.

En diálogo con Futurock, el senador reafirmó la existencia de un acuerdo para la aprobación de la Ley Bases. «El presidente provisional del Senado [Bartolomé Abdala] en el tratamiento de las leyes aclaró que sí hubo acuerdo para eso», sostuvo Blanco, a la par que afirmó que «está en la responsabilidad del Gobierno sostener o no lo oportunamente acordado».

«Lo dice bien el senador Abdala, lee unas series de modificaciones que habían sido acordadas. Yo ayer subí un tuit con esas manifestaciones del presidente provisional del Senado que era miembro informante. Yo subí eso, que es lo que sale en el video y en la versión taquigráfica. Es la postura que tomó el oficialismo en ese sentido, así que ahora está en el Gobierno respetarla o no», añadió el senador.

De esa manera, Blanco hizo referencia a una publicación que realizó en X (antes Twitter) donde hacía mención del capítulo de Privatizaciones del proyecto de ley. «Aquellos fueguinos que me llaman traidor pueden estar tranquilos porque gracias a mi intervención no se van a quedar sin Aerolíneas, Radio Nacional y Correo Argentino», había escrito el legislador, antes de que Francos desmintiera la existencia de un acuerdo entre el oficialismo y el Senado.

Consultado sobre las consecuencias que habría en caso de que el Gobierno no respete los acuerdos, el senador afirmó: «Por supuesto que no les voy a creer más nada. Asumen un compromiso y después no cumplen, entonces me parece que la solución está a la vista: no es creíble».

En ese escenario, el senador consideró que el oficialismo «se hace merecedor a no acompañar nada después». Sin embargo, se mostró optimista y manifestó que «hay que ir analizando punto por punto, pero yo creo que van a cumplir». En esa línea, apuntó contra Francos e indicó «espero que haya sido un error del jefe de Gabinete» la mención de una falta de acuerdos.

«El miembro informante del oficialismo dice las cosas que habían sido acordadas. En todo momento manifesté que votaba en contra de ese artículo. Ellos después decidieron retirarlo y deben hacerse cargo», reiteró el senador.

Sumado a esto, Blanco negó que estuviera arrepentido de haber votado afirmativamente la normativa, a pesar de la posible marcha atrás con las modificaciones. «Cuando hago algo lo analizo detenidamente. Creo que el objetivo que perseguía con el tratamiento de la ley se ha cumplido, ahora está del otro lado cumplir o no con el compromiso», precisó.

Además, aclaró que su opinión es «a título personal» y que no habla en nombre del radicalismo. «Creo que el bloque ha tomado una decisión de acompañamiento en base a los compromisos, pero no puedo adelantar qué va a hacer cada uno de los senadores porque inclusive no lo hemos hablado entre nosotros», concluyó.

(Fuente: diario Perfil)