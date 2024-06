Blanco busca que se reconozca por ley la aerodependencia de Tierra del Fuego

El Senador Nacional de Tierra del Fuego, Pablo Daniel Blanco presentó un proyecto de Ley para reconocer a su provincia como aerodependiente. Según el proyecto, “el Poder Ejecutivo será el responsable de garantizar la adecuada y constante conectividad de las ciudades de Río Grande y Ushuaia con el continente, así como la implementación concreta de reducciones tarifarias en el transporte aéreo para sus residentes”.

«No es este el primer proyecto que he presentado vinculado a las dificultades que afrontamos quienes vivimos en Tierra del Fuego para trasladarnos hacia cualquier punto del continente», expresó el Senador. La provincia, al ser un espacio geográfico insular, enfrenta múltiples obstáculos en sus alternativas de transporte.

Viajar por vía terrestre implica cruzar cuatro fronteras con sus respectivos trámites migratorios, incluyendo el cruce del Estrecho de Magallanes mediante una barcaza operada por una empresa chilena que maneja las tarifas a discreción. Además, los viajeros deben lidiar con posibles medidas de fuerza, horarios restringidos y factores climáticos que pueden determinar la no operatividad del servicio de cruce. Una vez en suelo argentino, el viaje hacia Buenos Aires puede demorar casi tres días, sin mencionar el tiempo adicional necesario para llegar a otros puntos más distantes.

Blanco subrayó que no se trata de victimizar a la provincia ni de pedir premios, sino de reconocer una realidad evidente. «Considero que hasta podría ser interpretado como una burla cuando resulta tan obvio que un estado provincial insular está geográficamente aislado si no tiene garantizado el servicio aéreo en forma fluida, constante y ajena a resultados de balances económicos», afirmó. La necesidad de afrontar el elevado costo de los pasajes aéreos para quienes no tienen otra opción más que el avión es innegable y acentúa las limitaciones que la insularidad genera.

«Lo que solicito es que de una vez por todas se reconozca el status jurídico que la naturaleza y la geografía han impuesto a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: aeropendiente», finalizó el senador.

