Bajo un clima despiadado, desmontaron los paneles solares en Hito 1

Tras el reclamo de Chile, la Armada argentina desmontó este martes los paneles solares de la construcción militar Hito 1 de Magallanes que se pasaban por tres metros de la frontera del país vecino. La fuerza de seguridad estatal había iniciado el lunes el operativo de remoción después de que el presidente de Chile, Gabriel Boric, exigiera su retiro “a la brevedad”. Las autoridades argentinas reconocieron el fin de semana que se trató de un “error” y que la empresa que los instaló se había guiado por un alambrado.

La información del operativo fue confirmada al diario “La Nación” por fuentes del Ministerio de Defensa, comandado por Luis Petri. El último fin de semana, el embajador argentino en Chile, Jorge Faurie, reconoció un “error fáctico” en el marco del límite fronterizo y que los paneles recién podrían ser removidos en el verano, cuando las condiciones climáticas lo permitan.

Incluso se había barajado la posibilidad de que los dispositivos tecnológicos abastezcan el lado chileno. Sin embargo, Boric le elevó el reclamo directamente a Javier Milei y pidió que se solucione “a la brevedad”.

La remoción del material quedó en manos del personal de la Armada bajo la supervisión de la empresa Auster, la empresa subcontratada por Total Energies para la instalación inicial de los paneles.

El lunes partió una columna hacia el Puesto de Vigilancia y Control de Tránsito Marítimo Hito 1, en la provincia de Tierra del Fuego, pero las tareas para remover los paneles no comenzaron hasta hoy debido a las condiciones del camino y al temprano anochecer en el sur del país. “Por la mañana arrancarán los trabajos”, informaron ayer fuentes al tanto del operativo.

Esta mañana, la sensación térmica en el lugar era de 10 grados bajo cero, condición en la cual se debió trabajar para cumplir con la exigencia del mandatario trasandino.

El 26 de abril, la Armada Argentina inauguró una puesta en valor del lugar, que incluyó la donación de dos módulos habitacionales por parte de Total Energies y de dos paneles solares de Mirgor. El problema detonó cuando dos paneles solares fueron instalados tres metros sobre la frontera con Chile y a raíz de esto se inició un reclamo formal.

En diálogo con “La Nación”, Faurie quiso calmar las aguas sobre una potencial tensión diplomática con Santiago y explicó las circunstancias de la instalación de los paneles. “Hay un alambrado que se entendía que no era exactamente el límite, hubo una equivocación”, admitió el diplomático ante una consulta de este medio. En ese marco, dijo que fue alertado por una autoridad del sur sobre la situación. “La cancillería chilena me informó cuando tuve una reunión ayer por otro tema, y habiendo tomado conocimiento de este reclamo, dijimos que se iba a proceder al retiro. Es un error fáctico”, explicó.

Por otro lado, mencionó el accionar de la empresa que donó los paneles: “Los operarios quizás no consultaron indicaciones de coordenadas satelitales, que hubiera sido lo más útil, pero los instalaron tomando como referencia un alambrado”.

Más tarde, desde París, Boric fue tajante: “Tomamos conocimiento que la Argentina, al instalar una base militar en la región de la Patagonia, instaló unos paneles solares en territorio chileno. Recibimos una disculpa por parte de la Cancillería argentina, pero me gustaría manifestar de manera muy clara que con las fronteras no es algo con lo que se pueda tener ambigüedades y es parte del respeto entre países. Por lo tanto deben retirar esos paneles solares a la brevedad o lo vamos a hacer nosotros”

“Se lo comenté al presidente Milei y señaló que así se lo iba a mandatar a su ministra de Relaciones Exteriores. Me imagino que no vamos a tener problemas a respecto, pero es una señal equívoca que no nos gusta, así que exigimos que esto se resuelva en el más breve plazo posible e insisto lo vamos a hacer nosotros”, agregó Boric. Luego matizó sus dichos diciendo que con la Argentina hay una “excelente relación entre Estados” y pidió no hacer “una escalada de declaraciones ni tratar de ponernos creativos”.

“El reclamo nos sorprendió a todos. El tema estaba y está en vías de solución”, coincidieron desde la Casa Rosada y la Cancillería, tal como publicó LA NACION, sin ánimo de escalar en el conflicto pero adivinando “motivaciones políticas” en el reclamo de Boric. “No es para tanto”, afirmó una fuente oficial. “Siempre tiene rédito mostrarse como defensor de la soberanía”, evaluó otra fuente diplomática nacional, que recordó que el propio presidente chileno es nacido en Punta Arenas, en el límite austral con Argentina.

(Fuente: diario «La Nación»)

Nota relacionada

Ultimas noticias