Quieren exigir por ley planteles con 80% de fueguinos en el gas y el petróleo

El legislador provincial Raúl Von der Thusen, perteneciente al partido Somos Fueguinos, informó que trabaja en un proyecto de ley con el objetivo de fomentar la contratación de mano de obra local en la industria petrolera y gasífera de Tierra del Fuego. Su iniciativa, anunciada en ((La 97)) Radio Fueguina, busca que se garantice que al menos el 80% de los empleados en estas empresas sean residentes efectivos de la provincia.

En su intervención, Von der Thusen expresó su preocupación por la falta de representación de los residentes locales en la industria del petróleo y el gas. Según él, la mayoría de los recursos naturales extraídos de Tierra del Fuego se exportan sin que los beneficios económicos repercutan adecuadamente en la región.

«Nos llevan el recurso natural, la materia prima, el recurso virgen no queda en Tierra del Fuego la industria de esos recursos», afirmó el parlamentario en una de sus apreciaciones. «No hay una sola industria de la explotación de esa materia prima. Se la llevan, no solo que se la llevan, sino que la gran parte no queda ni en la Argentina, se exporta ese recurso, y encima no quedan los recursos humanos para los fueguinos».

El legislador argumentó que es esencial implementar medidas que protejan los intereses de los residentes de Tierra del Fuego en relación con la explotación de los recursos naturales de la provincia. Propuso que las empresas del sector petrolero y gasífero estén obligadas a contratar principalmente a residentes locales, asegurando así un beneficio económico directo para la comunidad.

Legislador provincial Raúl Von der Thusen.

«Creo que la mano de obra de la extracción del gas y petróleo tiene que ser el 80% ocupada por fueguinos, no hablo de fueguinos nacidos, sino personas con residencia», destacó Von der Thusen. «Defiendo a los fueguinos, es su tierra, pero yo defiendo a todos los que viven y están arraigados y tienen residencia en la provincia» aclaró, además.

«80 y no 100 porque lamentablemente no se ha generado herramientas educativas para que haya mano de obra calificada», explicó.

Por otra parte, subrayó la importancia de promover la capacitación y formación de mano de obra local para garantizar que el 20% restante de los empleados también sean habitantes de Tierra del Fuego.

El legislador enfatizó que estas medidas son necesarias para asegurar que la industria petrolera y gasífera contribuya al desarrollo económico y social de la provincia, beneficiando a todos sus habitantes.

Se espera que el proyecto de ley que propondrá el legislador Raúl Von der Thusen genere un debate en la Legislatura provincial, donde se discutirán los detalles y posibles efectos de su implementación.