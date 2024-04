Yoga, kayak y birra: otras formas de conectar con el mar fueguino

Sofía Ambrosino, implementadora de la fundación “Por el Mar” en Tierra del Fuego, pasó por Radionoticias por ((La 97)) Radio Fueguina y habló sobre las actividades que realiza la fundación en las costas del Canal de Beagle. En mayo se realizará una original iniciativa que mezcla un encuentro de cerveza y arte, para conocer los secretos que se esconden en los bosques de macroalgas fueguinos.

Por el Mar (PEM) es una organización independiente que trabaja con la misión de proteger y restaurar el océano, e impulsa proyectos de conservación en Santa Cruz y Tierra del Fuego. Al mismo tiempo, promueve iniciativas con la comunidad: “Buscamos acercar a los fueguinos para redescubrir y fortalecer el vínculo con el mar”, explica Sofía, entrevistada por Gabriela Bersier, y detalla: “Lo hacemos a través de distintas actividades. Algunas tienen que ver con lo deportivo, como salidas de kayak, yoga o stand up paddle. También tenemos actividades culturales en las que no estamos necesariamente en contacto con el agua, pero que el vínculo con el mar se da igual. Vamos a escuelas, hacemos charlas”.

Durante una actividad de Stand up en Ushuaia. Foto de Ushuaia SUP

El gran tesoro a proteger en el mar fueguino está vinculado con los bosques de macroalgas que son fundamentales porque crean un hábitat que brinda refugio, alimento, áreas de reproducción y cría a muchas especies marinas.

Sin embargo, estos bosques están siendo amenazados. Según explica Sofía Ambrosino, “La mayor amenaza es el Cambio Climático que está generando que en el hemisferio norte los bosques disminuyan porque son muy sensibles a los aumentos de las temperaturas”.

Sofía Ambrosino, implementadora en Fundación Por el Mar (PEM)

La otra gran problemática viene de la mano de la pesca indiscriminada y la deforestación de los bosques de algas: “Si hay sobrepesca de un pez en particular que se come los erizos, entonces estos proliferan y se comen las algas. Esto está sucediendo hoy en Estados Unidos. En Chile, por ejemplo, están con extracción de algas, que se usan para la industria farmacéutica y la gastronómica. Al no estar regulado, genera muchos problemas para el ecosistema”. Es por todo esto que, para “Por el Mar”, es crucial que la gente no sólo conozca lo que implica el mar sino también ser conscientes de las problemáticas que lo aquejan.

Estos bosques de macroalgas, que forman parte del ecosistema marino de Tierra del Fuego, son vitales para combatir la crisis climática al almacenar grandes cantidades de carbono orgánico. Además de proporcionar hábitats marinos, tienen impactos positivos directos e indirectos en los humanos, como la protección contra marejadas, la seguridad alimentaria y el turismo azul.

Cuadro pintado durante la edición 2023 de Algas y Birra en San Julián Estrella de Mar en el lecho del Beagle. Foto por Rod Sanchez.

Pronto, en Río Grande

La próxima actividad de la fundación Por el mar será en mayo en Río Grande y se trata de “Algas y birra”. “Nos vamos a juntar en un bar para compartir y mostrar distintas imágenes subacuáticas muy hermosas. Con eso vamos a hacer lienzos con motivos marinos que cada uno se puede llevar a su casa. Es un espacio de encuentro. Queremos potenciar a las personas locales que están vinculadas al mar”, entusiasma Sofía.

Desde la fundación invitan a estar atentos a su cuenta de Instagram @porelmar_org para enterarse de los días y hora que se llevan a cabo estas actividades y tomar contacto para sumarse.

Nota relacionada:

Más información